Agenda do dia: Decisão do Copom é destaque | Finanças

Veja os principais destaques desta quarta-feira:

FGV informa IGP-DI de outubro – O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV) informa, às 8h, o Índice Geral de Preços – Disponibilidade (IGP-DI) de outubro. O IGP-DI registrou alta de 1,03% em setembro, após um avanço de 0,12% em agosto. Com esse resultado, o índice acumula elevação de 3,12% no ano e de 4,83% nos últimos 12 meses. Em comparação, em setembro de 2023, o IGP-DI havia apresentado alta de 0,45% no mês, mas com queda acumulada de 5,34% nos 12 meses anteriores. O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) registrou taxa de 1,20% em setembro. No mês anterior, o índice havia subido 0,11%. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) subiu 0,63% em setembro. Em agosto, o índice caíra 0,16%. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) variou 0,58% em setembro, ante 0,70% no mês anterior. O núcleo do IPC registrou taxa de 0,39% em setembro, 0,19 ponto percentual acima do resultado apurado no mês anterior, de 0,20%.

FGV informa Índice de Variação de Aluguéis Residenciais de outubro – O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV-Ibre) informa, às 8h, o Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (Ivar/FGV) de outubro. O Ivar de setembro de 2024 apresentou uma alta de 0,33%, marcando uma desaceleração em comparação com a taxa de 1,93% registrada em agosto. Esse resultado contribuiu para elevar a variação acumulada em 12 meses para 12,29% em setembro de 2024, representando um aumento de 2,32 ponto percentual em relação aos 9,97% reportados no mês anterior, agosto de 2024.

IBGE apresenta Contas Nacionais de 2022 — O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresenta às 10h o Sistema de Contas Nacionais referente a 2022. O SCN apresenta informações sobre a geração, a distribuição e o uso da renda no País. Há também dados sobre a acumulação de ativos, o patrimônio financeiro e sobre as relações entre a economia nacional e o resto do mundo.

BC divulga Índice de Commodities Brasil (IC-Br) de outubro – O Banco Central divulga, às 14h30, o Índice de Commodities Brasil (IC-Br) de outubro. O preço das matérias-primas com influência sobre a inflação subiu 1,64% em setembro, após variação negativa de 2,31% um mês antes. Em 12 meses, o indicador teve avanço de 10,41%. O IC-Br é construído com base nos preços das commodities agrícolas, metálicas e energéticas convertidos para reais. Em dólares, a variação foi positiva em 1,86% em setembro e negativa em 1,58% em 12 meses. Entre os três subgrupos que compõem o IC-Br, o de commodities agropecuárias mostrou avanço de 2,98% em setembro e de 10,82% em 12 meses. Já o preço das commodities metálicas subiu 2,31% no nono mês de 2024 e fechou 12 meses com alta de 29,44%. As commodities energéticas tiveram redução de 4,39%. Em 12 meses, houve queda de 6,82%.

BC anuncia fluxo cambial semanal – O Banco Central (BC) anuncia, às 14h30, o fluxo cambial da semana encerrada em 1º de novembro. O fluxo cambial anotou saída líquida de US$ 1,672 bilhão entre os dias 21 e 25 de outubro. A conta comercial foi responsável pela entrada líquida de US$ 15 milhões na semana passada, enquanto a conta financeira anotou saída de US$ 1,687 bilhão. No acumulado do mês de outubro, até o dia 25, o fluxo cambial fica positivo em US$ 244 milhões. Já o fluxo financeiro anota saída líquida de US$ 3,947 bilhões, enquanto o fluxo comercial registra entrada de US$ 4,191 bilhões. No recorte do acumulado de 2024, o fluxo cambial anota entrada líquida de US$ 7,007 bilhões, resultado de um fluxo financeiro negativo de US$ 56,399 bilhões e de um fluxo comercial positivo de US$ 63,405 bilhões.

Secex apresenta balança comercial de outubro – A Secretaria de Comércio (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) apresenta, às 15h, o resultado da balança comercial referente ao mês de outubro. O Brasil alcançou US$ 498 bilhões de corrente e comércio de janeiro à quarta semana de outubro deste ano. No ano, foram US$ 280,5 bilhões em exportações e US$ 217,6 bilhões em importações, resultando em superávit de US$ 63 bilhões. Somente nesta quarta semana, a corrente de comércio ficou US$ 11,6 bilhões – com exportações no valor de US$ 6,1 bilhões e importações de US$ 5,4 bilhões. O saldo foi de US$ 688 milhões. Já no mês, as exportações somam US$ 25 bilhões e as importações US$ 21,2 bi, com saldo de US$ 3,8 bi e corrente de US$ 46,3 bi.

Copom comunica decisão sobre a taxa Selic – O Comitê de Política Monetária anuncia, a partir das 18h30, a decisão sobre a taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, atualmente em 10,75 ao ano, a ser praticada até 11 de dezembro de 2024. Das 125 instituições financeiras e consultorias ouvidas em pesquisa feita pelo Valor, 122 esperam um aumento de 0,5 ponto percentual (p.p.) e outras três veem alta de 0,25 p.p.

MBA publica pedidos de hipotecas nos EUA na semana – A associação de bancos hipotecários (MBA, na sigla em inglês) mostra, às 9h (de Brasília), o número de pedidos de hipotecas nos EUA na semana até 1º de novembro. Na semana anterior, houve baixa de 0,1%.

Presidente do BCE profere discurso – A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, profere discurso em Frankfurt às 11h (de Brasília).

EIA expõe estoques de petróleo e derivados nos EUA na semana – A Administração de Informações de Energia (EIA, sigla em inglês) dos EUA expõe, às 12h30 (de Brasília), os estoques semanais de petróleo e derivados nos EUA na semana até 1º de novembro. Na semana anterior, os estoques de petróleo bruto diminuíram em 515 mil barris e os de gasolina recuaram em 2,707 milhões de litros.

Tesouro dos EUA realiza leilão de T-bonds de 30 anos – O Departamento do Tesouro dos EUA realiza leilão de T-bonds de 30 anos. Às 15h (de Brasília), saem os resultados.

Lula sanciona projeto e reúne-se com ministros – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sanciona, às 12h, o Projeto de Lei 2012/2019, que prevê a indenização de transporte ao Agente Comunitário de Saúde e ao Agente de Combate às Endemias como forma de custeio de locomoção. Às 15h, terá reunião com ministros e, às 16h30, participa de reunião de divulgação dos dados Prodes sobre a redução do desmatamento na Amazônia e no Cerrado e de Assinatura do “Pacto pelo Cerrado”.

Haddad reúne-se com Lula e participa de evento – O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reúne-se, às 15h, comn o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com quem, às 16h30, participa de reunião de divulgação dos dados Prodes sobre a redução do desmatamento na Amazônia e no Cerrado e de Assinatura do “Pacto pelo Cerrado”.

Campos Neto e diretores do BC participam de reunião do Copom – O presidente e os diretores do Banco Central (BC) participam do segundo dia de reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom). O colegiado deve decidir sobre o rumo da taxa básica de juros, que atualmente está em 10,75% ao ano. A primeira parte da reunião acontecerá das 10h às 12h e terá uma análise de conjuntura. De tarde, às 14h30, o colegiado deve tomar a decisão que será divulgada após as 18h30. Além do Copom, o presidente do BC, Roberto Campos Neto; o diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo; o diretor de Fiscalização, Ailton de Aquino, e o diretor de Administração, Rodrigo Teixeira, participam de reunião com o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas. O encontro ocorre das 11h30 às 12h, em Brasília.

Diretor do BC profere palestra em evento do Ieja – O diretor de Regulação do Banco Central, Otávio Damaso, profere palestra sobre “O Sistema Financeiro x Crime Organizado: Qual tem sido o papel dos bancos e da CVM no Combate à Lavagem de Dinheiro no Brasil, com ênfase nas medidas e na urgência do tema, devido aos métodos sofisticados utilizados pelas organizações criminosas”, na 4ª Edição do Seminário “O Combate à Lavagem de Dinheiro”, promovido pelo Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados (Ieja), em Brasília. O evento ocorre das 19h às 21h.