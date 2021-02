bebê de 17 dias que estava engasgada é salva por militares no Acre

Policiais Militares que atuam na cidade de Brasileia, região de fronteira do país por meio do Estado com a Bolívia e o Peru, realizaram uma ação de salvamento de um bebê recém-nascido na noite dessa segunda-feira (01). A criança, chamada Aila Araújo, com apenas 17 dias de vida, é filha do sargento Mendes Rodrigues. Ela estava desacordada após ficar engasgada.

A ação contou com a participação de dois sargentos e um cabo da Polícia Militar.

Num vídeo, aparece a menina com a pele de coloração já azul-arroxeada, por falta de oxigênio. “A guarnição assumiu os primeiros socorros à recém-nascida, onde o sargento Nery iniciou a manobra de Heimlich tentando desobstruir as vias aéreas da Criança”, informou a equipe.

A técnica, que consiste em uma massagem que limpa as vias aéreas, ajudando a desengasgar, obteve êxito em menos de 1 minuto e conseguiu salvar a criança, que estava praticamente desfalecida. A mãe do bebê, Maria de Jesus da costa Araújo, e a filha, passam bem e estão em observação no Hospital Regional do Alto Acre.

“O Sgt Tede amparou a mãe que se encontra operada para que não se machucasse durante o deslocamento de urgência/emergência, que fora executado com grande maestria e habilidade na direção da viatura pelo Cabo Valcenir”, disse a guarnição.