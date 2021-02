Cinco famílias estão desalojadas e 9 em monitoramento devido a cheia do Rio Acre

A capital acreana ainda está com cinco famílias desalojadas por conta da cheia do Rio Acre neste início de 2021. O grupo contabiliza cerca de 25 pessoas ao todo. Além destas, outras nove famílias de Rio Branco estão sendo monitoradas pela Defesa Civil Municipal em meio ao risco de inundação do manancial. Nesta terça-feira, 2 de fevereiro, o Rio Acre está marcando 10,76 metros, apresentando sinal de baixa.

As cinco famílias diretamente afetadas pela alagação tiveram de ser removidas das áreas de risco. “Estamos aguardando a movimentação das águas. Algumas [famílias] querem até retornar, mas queremos mantê-las fora dos locais porque são áreas que sempre são atingidas”, explica o coordenador das ações, Major Cláudio Falcão.

Até esse último final de semana, havia 14 famílias com risco de serem removidas de suas casas. Destas, só cinco precisaram sair dos locais. “Agora, nove [famílias] estão em monitoramento porque os alagamentos sempre recuam. Mas estamos assistindo essas famílias com o setor de Ação Social, entregando kits de limpeza e outros insumos que elas necessitam”, afirma o Major.