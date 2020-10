Bocalom dialoga com médicos e acolhe sugestões à Saúde no Plano de Governo

O candidato à Prefeitura de Rio Branco Tião Bocalom (Progressistas) dialogou na sexta-feira, 30, médicos integrantes de entidades representativas da classe sobre os desafios do Sistema Municipal de Saúde, os gargalos existentes nos serviços prestados à população e diversos outros assuntos da área. Além da conversa, ele recebeu dos representantes um documento sobre os problemas e sugestões em busca de solucioná-los para melhoria do setor que integrarão o Plano de Governo.

O encontro foi realizado na sede do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) com os membros do Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC), Virgílo Prado e Marcus Yamura, o vice-presidente do Sindmed-AC, Guilherme Pulici, e o membro da Academia Acreana de Medicina (AAM), Fernando Assis. Entre as ideias dadas na escritura estão a inclusão de ginecologistas e pediatras nas equipes das UBS, além da ampliação do programa de saúde escolar.

Segundo o prefeiturável, todos os apontamentos serão incluídos no Programa de Governo devido ao amplo conhecimento da realidade do atual quadro da saúde que os representantes possuem, já que eles atuam ativamente com a fiscalização das unidades. “Eles são fundamentais para nos ajudar a corrigir os erros existentes na atenção básica. É uma experiência que contribuirá muito. Darei prioridade para a saúde. Precisamos cuidar de vidas, principalmente das mais vulneráveis”.

O vice-presidente do Sindmed-AC destacou que historicamente os concorrentes são ouvidos para explanar os planos destinados ao setor e inteirá-los da realidade. “Uma das ideias é tentar um projeto que estabelece a fixação do profissional na nossa cidade para atender nas unidades básicas. Há uma situação paradoxal, somos um dos locais mais carentes na quantidade de profissionais ao mesmo tempo em que somos os maiores exportadores para outros estados”.

Na avaliação do líder sindical, Bocalom possui boa vontade em trabalhar na melhoria da área e está ciente dos problemas. “Acho que no tete a tete com a população ele percebe nas reclamações das filas, falta de profissionais para o atendimento e outros o que todos encaram dia a dia. Além disso, casou as nossas propostas que podem trazer a solução que ele procura no atendimento primário, principalmente para as pessoas mais carentes, à população como um todo”, finalizou.