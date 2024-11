Bruno Mars vai a bar em Belo Horizonte – 04/11/2024 – Celebridades

Lisa O’Carroll



Boris Johnson deixou um “legado totalmente negativo” para a ilha da Irlanda, mas dificuldades em Irlanda do Norte também resultam de um “status quo fedorento” que sufocou a ambição e o impulso para a mudança, disse o novo líder do Partido Social Democrata e Trabalhista.

Poucas semanas depois de substituir Colum Eastwood, a deputada do sul de Belfast, Claire Hanna, falou sobre os seus planos para reanimar o SDLPtirar a Irlanda do Norte das mentalidades anteriores e lutar por novas parcerias com Dublin no domínio da saúde e de outros serviços públicos.

Ela admitiu o partido, que ficou em quinto lugar no últimas eleições para a assembleia de Stormontpassou demasiado tempo a lutar para limitar os danos do Brexit de Johnson, apoiado pelos Unionistas Democratas, mas não pelo Sinn Féin, que não ocupa os seus assentos em Westminster.

Mas ela lamentou “a falta de ambição e de imaginação” em Stormont desde o acordo de paz conquistado pelo antigo líder do seu partido, John Hume, e prometeu lutar por mudanças transformadoras na região.

“Se olharmos para o documento da agenda na assembleia, semana após semana, está cheio de moções não vinculativas, assuntos de membros privados, debate geral.

“É ‘Esta casa gosta de coelhinhos’. ‘Esta casa marca o dia do gatinho.’ Não está buscando uma reforma significativa para si mesmo. E esse é o fedorento status quo do establishment e que inclui o Sinn Féin, o DUP e a Aliança.”

Falando da “desigualdade, do sectarismo e da falta de visão como uma camisa de força na nossa sociedade”, ela disse que era hora de a Irlanda do Norte deixar de ficar presa entre o passado e o futuro.

Stormont, disse ela, simplesmente “não estava proporcionando a mudança de que a Irlanda do Norte precisa”.

O seu próprio partido enfrenta uma batalha para se regenerar e por relevância depois de ter sido espremido para a quinta posição em Stormont nas eleições de 2022 e ela admite que a paixão anti-Brexit do partido durante os anos em que a assembleia não esteve reunida restringiu a capacidade de liderança para questões locais.

“O Brexit fez duas coisas. Isso sugou o oxigênio da política. A política normal simplesmente não existia, a política sobre listas de espera e infraestrutura simplesmente não existia. A política simplesmente abandonou o trabalho e tudo foi tão polarizador”, disse ela.

Falando de Johnson e do seu negociador do Brexit, David Frost, ela acrescentou: “Eles deixaram um legado totalmente negativo para a sua ilha. Eles denegriram a Grã-Bretanha, prejudicaram a reputação da Grã-Bretanha e fizeram da Grã-Bretanha motivo de chacota nas suas decisões, na sua arrogância e nas suas ilusões sobre as possibilidades do Brexit.”

“Perdemos os últimos oito anos falando sobre um problema que não precisava existir”, disse ela.

Ela considerou que o Brexit “acelerou enormemente” a conversa em torno de uma Irlanda unida, mas que uma sondagem fronteiriça era “improvável” nos próximos cinco anos. No entanto, ela acredita que isso deu à Irlanda do Norte uma oportunidade de retomar o controlo do destino do país.

“Eles (Johnson e Frost) queriam destruir os relacionamentos até uma espécie de marco zero e enquanto tentamos reconstruí-los, a única coisa responsável a fazer é reconstruí-los de uma forma que nos dê mais controle sobre nossas vidas e restrinja o controle que pessoas como David Frost, que continua a ser parlamentar (na Câmara dos Lordes), têm sobre as nossas vidas. Esse é um motivador fundamental para mim”, disse ela.

Na quarta-feira passada, ela pressionou o ministro das finanças da Irlanda do Norte, Caoimhe Archibald, a apresentar propostas mais ambiciosas para a descentralização fiscal local para permitir a transformação da economia da região.

Números oficiais divulgados na terça-feira mostraram que a Irlanda do Norte tem o menor aumento conjunto nos rendimentos em todo o mundo. 12 regiões do Reino Unido ao longo do ano e agora ocupa o terceiro lugar mais baixo das regiões, com ganhos semanais mais de £ 60 abaixo da média do Reino Unido em 2024.

A longo prazo, o SDLP vê a sua sorte numa Irlanda unida de alguma forma ou forma. Hanna acredita que uma votação na fronteira é possível, mas improvável, nos próximos cinco anos, mas disse que cabe ao partido assumir a conversa sobre a mudança constitucional.

Ela acredita que um papel importante na conversa poderia ser desempenhado pelo antigo taoiseach da Irlanda, Leo Varadkar, que recentemente disse acreditar que o Brexit e a possibilidade de poder voltar a aderir à UE fizeram com que algumas pessoas apoiassem a unificação irlandesa que de outra forma não teria existido.

Redesenhar o futuro da Irlanda do Norte inclui novas relações com Dublin e também com Londres, disse Hanna. Recentemente, ela esteve no parlamento irlandês e sugeriu um programa de intercâmbio norte-sul da função pública a todos os partidos da república, uma vez que se prepara para eleições gerais.

Ela também apelou a reformas profundas do sistema de partilha de poder, um acordo de paz pós-Sexta-feira Santa que dá ao Sinn Féin e ao DUP o poder desproporcional de vetar e derrubar Stormont.