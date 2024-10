Chefe de direitos humanos da ONU condena ataque israelense perto do hospital de Beirute – DW – 22/10/2024

Eleitores no Havaí, Missouri, Utah e Wisconsin começaram a votar na terça-feira, juntando-se a vários outros estados que começaram a votar antecipadamente nas últimas semanas.

As pesquisas sugerem que a candidata democrata Kamala Harris e o candidato republicano Donald Trump estão lado a lado em todo o país e em estados decisivos.

Na terça-feira, Harris deu duas entrevistas – uma para a NBC News e outra para a Telemundo. Enquanto isso, Trump realizou um comício na Carolina do Norte depois de organizar uma mesa redonda com líderes latinos.

Aqui está uma olhada no que dizem as pesquisas, os principais destaques das campanhas do dia anterior e o que esperar a seguir.

Segundo as pesquisas, há uma disputa acirrada entre os dois candidatos. Na terça-feira, uma pesquisa Reuters/Ipsos sugeriu que Harris tinha uma ligeira vantagem sobre Trump, com 46 por cento a 43 por cento.

A vantagem de Harris na pesquisa de seis dias encerrada na segunda-feira foi semelhante à sua vantagem de 45 por cento a 42 por cento sobre Trump em uma pesquisa Reuters/Ipsos da semana anterior.

A nova sondagem também sugeriu que os eleitores partilham uma perspectiva negativa sobre a economia e a imigração, favorecendo geralmente a abordagem de Trump a estas questões. Cerca de 60 por cento acreditavam que a economia estava a caminhar na direção errada.

De acordo com o rastreador diário de pesquisas eleitorais do FiveThirtyEight, em 22 de outubro, Harris liderava nas pesquisas nacionais e tinha uma vantagem de 1,9 ponto percentual sobre Trump.

Os inquéritos nacionais fornecem informações valiosas sobre o sentimento dos eleitores, mas o resultado do Colégio Eleitoral – determinado pelos resultados estado a estado – decide em última análise o vencedor, prevendo-se que sete estados decisivos sejam críticos.

A diferença entre Harris e Trump em cada um dos sete estados decisivos – Pensilvânia, Carolina do Norte, Geórgia, Michigan, Arizona, Wisconsin e Nevada – está dentro da margem de erro das pesquisas. Isso significa que os dois candidatos estão efetivamente empatados nestes estados, com Trump marginalmente à frente nas médias eleitorais da Pensilvânia, Geórgia, Carolina do Norte e Arizona, e Harris com uma vantagem mínima em Michigan, Wisconsin e Nevada.

Se estas diferenças marginais entre os números das sondagens se mantiverem, é provável que Trump ganhe a presidência. Mas se as sondagens subestimassem o apoio a Harris, mesmo num dos estados decisivos em que Trump lidera, o resultado poderia ser uma vitória para o vice-presidente em exercício.

O que Kamala Harris estava fazendo na terça-feira?

Numa entrevista à NBC em Washington, DC, Harris disse que a sua equipa está preparada para desafiar qualquer reivindicação de vitória antecipada feita por Trump, enfatizando que a sua prioridade é derrotá-lo.

Ela disse que os democratas “têm os recursos e a experiência” para combater qualquer tentativa de Trump de minar as eleições.

“Esta é uma pessoa, Donald Trump, que tentou desfazer uma eleição livre e justa, que ainda nega a vontade do povo, que incitou uma multidão violenta a atacar o Capitólio dos Estados Unidos e cerca de 140 agentes da lei foram atacados, alguns foram morto. Este é um assunto muito sério”, acrescentou.

Ela também foi entrevistada pela Telemundo, rede de televisão de língua espanhola nos Estados Unidos. Durante a entrevista, ela disse, segundo reportagem da agência de notícias Associated Press, que trabalhará para construir uma economia que “apoie a classe trabalhadora”. Ela também enfatizou seu foco em soluções que “poderiam trazer mais capital” para a comunidade. Esta entrevista está marcada para ir ao ar na quarta-feira às 23:00 GMT.

Tim Walz, companheiro de chapa de Harris, mirou em Trump enquanto se dirigia a uma multidão em Madison, Wisconsin, antes da aparição do ex-presidente Barack Obama. Walz disse que Trump não tinha resistência e era sinuoso em seus discursos.

Na terça-feira, Trump criticou Harris por não ter feito nenhuma aparição de campanha naquele dia.

Durante seu discurso em Madison, Wisconsin, Obama disse que já havia votado em Chicago. Obama disse à multidão: “Se vocês ainda não votaram, não ficarei ofendido se vocês simplesmente saírem agora (para votar)”.

Ele também disparou contra Trump. “Você ficaria preocupado se o vovô estivesse agindo como” Trump, disse Obama.

“Isso vem de alguém que quer poder irrestrito”, disse Obama. “Portanto, Wisconsin, não precisamos ver como é um Donald Trump mais velho e maluco, sem grades de proteção. A América está pronta para virar a página.”

O que Donald Trump estava fazendo?

Trump realizou uma mesa redonda com líderes latinos na Flórida. Nas suas observações iniciais, proeminentes republicanos da Florida, incluindo o presidente da Câmara de Miami, Francis Suarez, e o senador dos EUA, Rick Scott, destacaram o historial de Trump no apoio à comunidade hispânica durante o seu mandato anterior.

De acordo com John Holman, da Al Jazeera, reportando de Miami, Harris tem forte apoio entre os eleitores latinos, enquanto Trump está trabalhando para garantir apoios importantes da comunidade, especialmente em estados politicamente vitais.

“Quando olhamos para os estados decisivos, de acordo com a Voto Latino, Harris tem o apoio de 63% dos eleitores latinos, enquanto Trump tem menos da metade disso, com 31%”, disse Holman.

“O que ele tentará fazer não é substituir o apoio que Harris tem, mas afastar dela um número suficiente de eleitores latinos, especialmente em estados como Nevada e Arizona… para tentar encontrar um caminho para a vitória, e há sinais especialmente entre os eleitores latinos do sexo masculino que ele poderia fazer isso”, acrescentou.

Em sua aparição, ele criticou Harris dizendo: “Ela está dormindo agora… Isso não é o que você quer”.

Os comentários de Trump seguem-se à tentativa de Harris de retratá-lo como “exausto” depois de ter desistido de várias entrevistas.

O ex-presidente também aproveitou a oportunidade para criticar a administração Biden pelo vazamento de documentos confidenciais que supostamente delineavam os planos de Israel para um ataque ao Irã. Ele chamou isso de “coisa ruim”.

“Você consegue imaginar alguém fazendo isso? Esse é o inimigo. Acho que talvez seja o inimigo interno”, disse ele.

Trump também pintou um quadro sombrio do que ele vê como o que está em jogo nas próximas eleições em duas semanas.

“Se perdermos esta eleição, poderemos não ter mais um país”, disse Trump.

No final do dia, Trump também realizou um comício na Carolina do Norte, onde criticou a economia do estado e atacou Harris.

OBRIGADO, CAROLINA DO NORTE! Esta eleição é uma escolha entre teremos mais quatro anos de incompetência, fracasso e desastre – ou se iniciaremos os QUATRO MAIORES ANOS da HISTÓRIA DO NOSSO PAÍS! pic.twitter.com/JJhJsJcOHk -Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de outubro de 2024

O que vem a seguir para as campanhas de Harris e Trump?

Harris participará de uma prefeitura da CNN

Na quarta-feira, a CNN realizará uma reunião ao vivo com Harris fora da Filadélfia, com uma audiência ao vivo de eleitores indecisos. Walz deve retornar à cidade na sexta-feira, marcando sua primeira visita à Filadélfia desde que foi anunciado como companheiro de chapa de Harris no verão.

Separadamente, na quinta-feira, o icônico músico Bruce Springsteen aparecerá com Harris e Obama em um comício em Atlanta, Geórgia, segundo fontes.

Trump fará campanha no campo de batalha da Geórgia

Espera-se que Trump também faça campanha na Geórgia. No estado – com 16 votos no Colégio Eleitoral – Trump está à frente de Harris por 1,5 ponto percentual, de acordo com o rastreador diário de pesquisas eleitorais do FiveThirtyEight.

Ambas as campanhas estão focadas em proteger a Geórgia. O estado foi para Joe Biden por pouco em 2020, contribuindo para sua vitória nas últimas eleições presidenciais. Trump venceu a Geórgia em 2016 a caminho da presidência.

O popular podcaster Joe Rogan entrevistará Trump na sexta-feira.

Trump e Rogan compartilham uma história complicada. Embora eles tenham apertado as mãos e conversado brevemente em uma luta no UFC, Trump mais tarde criticou Rogan depois que ele comentou que o então candidato Robert Kennedy Jr era o único concorrente que fazia sentido para ele. Rogan é comentarista do UFC.

“Será interessante ver o quão alto Joe Rogan será vaiado na próxima vez que entrar no ringue do UFC ??? MAGA2024”, escreveu Trump em seu site de mídia social em agosto.