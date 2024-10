Cidade no interior de SP planeja maior prédio do mundo; entenda projeto

A prefeitura de Sorocaba, no interior de São Paulo, planeja construir, com a iniciativa privada, o maior prédio do mundo no centro da cidade, de 723 mil habitantes. O projeto foi anunciado nesta quarta-feira, 10, pelo prefeito Rodrigo Manga (Republicanos).

A proposta é revitalizar o centro construindo o mega-edifício residencial e comercial para atrair investimentos e turistas. Segundo o prefeito, o projeto se encaixa em uma proposta de valorização do centro, região que sofreu esvaziamento populacional nas últimas décadas.

Conforme o anúncio da prefeitura, o futuro arranha-céu terá 170 andares, o que representa cerca de um quilômetro de altura. O plano sorocabano se inspira no projeto do que é atualmente o maior edifício do mundo, o Burj Khalifa, nos Emirados Árabes, com 828 metros de altura e 163 andares. No Brasil, o maior prédio é o Yachthouse, em Balneário Camboriú (SC), com 290 metros e 81 andares.

Já em Sorocaba, o edifício mais alto é o Ícone, com 141 metros de altura e 45 andares, mas está localizado fora do centro, no bairro Jardim Faculdade, na zona sul da cidade. A cidade se expandiu verticalmente nessa região, principalmente nos Altos do Campolim. Na região central, predominam prédios de médio porte, com no máximo 30 andares.





Sorocaba tem 723 mil habitantes; área onde a prefeitura quer a construção do maior prédio do mundo atualmente tem edifícios baixos. Foto: MIGUEL PESSOA/ESTADÃO / Estadão

Reeleito nas eleições do último domingo, 5, em primeiro turno para um segundo mandato, o prefeito Rodrigo Manga (Republicanos) disse ao Estadão que o projeto faz parte de um plano da prefeitura de revitalizar o centro da cidade, que completou 370 anos. Ele disse que a mega-construção está no contexto de outras iniciativas de valorização do centro, como a recuperação de prédios históricos e a melhoria na mobilidade. A antiga estação ferroviária será restaurada para receber o Trem Intercidades, projeto do governo estadual, que ligará Sorocaba à capital.

Com as obras do prédio, Manga prevê a criação de 5 mil vagas de trabalho diretas e indiretas e um investimento de R$ 2 bilhões pela iniciativa privada, com apoio do poder público. “Nós estamos fazendo a revisão do Plano Diretor, que não é mudado há dez anos, para retirar o limite de altura das construções apenas na região central. Vamos dar também isenção de outorgas e taxas para atrair investimentos”, disse.

Segundo ele, empresas que ainda não foram reveladas manifestaram interesse em construir o mega-edifício, com apoio do município em relação às licenças. Uma empresa de engenharia realizou os estudos de revisão do Plano Diretor. Para mudar o plano está prevista a realização de audiências públicas. Nas próximas semanas, o projeto será apresentado à Câmara de Vereadores.

Atualmente, a região central da cidade abrange o perímetro formado pelas avenidas Dom Aguirre, Afonso Vergueiro, Eugênio Salerno, Moreira César e Juscelino Kubistchek de Oliveira. Segundo o prefeito, os técnicos da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (Seplan) fizeram análises em conjunto com a empresa parceira na revisão do Plano Diretor e a região estaria preparada para receber um prédio desse porte.

Marçal lançou plano semelhante na capital

Durante a campanha eleitoral para a Prefeitura de São Paulo, o candidato Pablo Marçal (PRTB) anunciou que, caso fosse eleito, pretendia construir o maior prédio do mundo na cidade, também com 1 quilômetro de altura. Marçal ficou em terceiro lugar e está fora do segundo turno da disputa na capital. Na última segunda-feira, 7, o prefeito de Sorocaba, inclusive, convidou Marçal para assumir o cargo de secretário municipal de Desenvolvimento Econômico na próxima gestão, que iniciará em janeiro de 2025.

Se for erguido como quer o prefeito, o prédio de Sorocaba vai superar em muito o Senna Tower, que a construtora FG Empreendimentos pretende construir em Balneário Camboriú, cidade famosa pelos edifícios gigantes. O projeto catarinense, cujo nome homenageia o piloto da Fórmula 1 Ayrton Senna, que faleceu há 30 anos, prevê uma altura de 509 metros, o que o colocaria como o maior edifício residencial do mundo, segundo o Council on Tall Buildings and Urban Habitat (Conselho de Edifícios Altos e Habitat Urbano, em português).

O conselho mantém o site The Skyscraper Center, com o ranking dos maiores arranha-céus do planeta.

Lista atual dos dez maiores prédios do mundo:

Burj Khalifa, em Dubai, Emirados Árabes: 828 metros – 163 andares Merdeka 118, em Kuala Lumpur, Malásia: 679 metros – 118 andares Shanghai Tower, em Xangai, China: 632 metros – 128 andares Makkah Royal Clock Tower, em Meca, Arábia Saudita: 601 metros – 20 andares Ping An Finance Center, em Shenzhen, China: 599 metros – 115 andares Lotte World Tower, em Seul, Coreia do Sul: 555 metros – 123 andares One World Trade Center, Nova York, Estados Unidos: 541 metros – 94 andares Guangzhou CTF Finance Centre, em Guangzhou, China: 530 metros -111 andares Tianjin CTF Finance Centre, em Tianjin, China: 530 metros – 97 andares Citic Tower, em Pequim, China: 527 metros – 109 andares

Fonte: The Skyscraper Center