Com ‘Folia em Casa’, artistas acreanos se unem para arrecadar donativos às famílias atingidas por enchentes

Apesar da maior festa popular do planeta não ter sido realizada neste ano devido à pandemia de Covid-19, a união e solidariedade levaram diversos artistas acreanos a se juntarem para comemorar a data de uma maneira diferente. Com o carnaval solidário “Bloquinho – Folia em Casa”, que será realizado por live na quinta-feira, 11, e sexta-feira, 12, donativos serão arrecadados para várias famílias atingidas por enchentes de rios e igarapés em Rio Branco e outras nove cidades.

O evento filantrópico inicia às 16h e vai até às 20h durante os dois dias. A atividade busca arrecadar cestas básicas para as pessoas afetadas com as cheias dos rios no Acre e pela crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus no Estado. A estrutura montada para as apresentações segue as normas de segurança, é custeada por meio da Lei Aldir Blanc a partir do edital da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) e tem o apoio dos governos estadual e federal.

O projeto contará com a participação de artistas locais como os cantores Brunno Damasceno, Vini Rodrigues e Álamo Kário, além de outros nomes da cena local. Uma das atrações do evento, a cantora Sandra Melo afirma que está muito alegre em participar da ação. “Espero que o objetivo seja alcançado. O público pode esperar um repertório cheio de amor e recordações boas do carnaval do Bloquinho. Essa é a hora de unir todos os segmentos para ajudar o próximo, vamos unir o útil ao agradável”, diz.

Para captar uma maior quantidade de itens, a Cê Acredita Eventos, que promove a ação, faz uma campanha de arrecadação. Os interessados em realizar a entrega de donativos podem entrar em contato por meio do telefone (68) 9 9225-6520 ou realizar um depósito de qualquer valor para a seguinte chave PIX: pelavidagruposocial@gmail.com. Uma rifa também está sendo vendida com o apoio de parceiros, a premiação pode ser conferida no Instagram ou Facebook @ceacreditaeventos.

A ONG Grupo Social pela Vida, que possui mapeamento das famílias atingidas, será a entidade responsável por encaminhar as doações. “Queremos levar para as pessoas um momento de alegria, além de fomentar o setor cultural e ajudar as famílias. Estamos vivendo em meio a tantas notícias ruins, precisamos de um momento de felicidade. Queremos ajudar o próximo e vamos fazer o melhor que podemos”, explica o produtor cultural e organizador do evento, Ivan Lendel.

