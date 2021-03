Polícia atira e prende bandidos que roubaram ciclista e apontaram arma para guarnição

Os assaltantes Jeferson Gonzaga Campos, de 34 anos e o presidiário monitorado por tornozeleira eletrônica Aldecir Braga de Oliveira, de 33 anos, foram feridos a tiros e presos após roubarem um ciclista em via pública e apontarem uma arma de fogo para Polícia Militar no início da tarde desta terça-feira, 9. As prisões aconteceram na praça do relógio, localizada na Avenida Getúlio Vargas, bairro Vila Ivonete em Rio Branco.

A guarnição policial estava fazendo um patrulhamento de rotina na região quando avistou os dois criminosos em uma motocicleta Factor, de cor vermelha, que haviam abordado um ciclista e roubado o celular da vítima.

Ao avistar a guarnição, os bandidos saíram em fuga pela Avenida Getúlio Vargas. Ao perceberem que ia ser alcançados pelos policiais, a dupla abandonou a moto e correu para praça do relógio na tentativa de fugir pelo parque do São Francisco pela área de mata.

Um dos criminosos chegou a apontou a arma de fogo na direção do policiais e Jeferson foi ferido com um tiro na coxa. Já Aldecir foi atingido com um tiro de raspão no pé, e mesmo ferido ainda conseguiu correr e jogar a arma de fogo dentro do igarapé São Francisco.

A ambulância do SAMU foi acionada, prestou os primeiros atendimentos a Jeferson e o encaminhou ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. Após receber os atendimentos no hospital, Jeferson e Aldecir foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos. A vítima reconheceu os bandidos.