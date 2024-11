Esses 7 estados dos EUA podem decidir o próximo presidente – DW – 11/06/2024

Australian Associated Press



David Warner acusou Críquete Austrália de varrer a acusação de adulteração de bola da Índia para debaixo do tapete, sugerindo que as autoridades rapidamente “esmagaram” a questão antes do verão de teste.

Warner declarou oficialmente o encerramento de seu próprio escândalo de adulteração de bola na quarta-feira, após ser anunciado como o novo capitão do Sydney Thunder no BBL. A nomeação do homem de 38 anos ocorre apenas quinze dias depois de sua a proibição vitalícia de liderança foi suspensaremovendo a última sanção restante da saga de adulteração de bola da Austrália em 2018.

Warner e Steve Smith também foram banidos de todo o críquete internacional e doméstico australiano por um ano após o incidente na Cidade do Cabo, enquanto Cameron Bancroft recebeu uma suspensão de nove meses. As penalidades foram as mais severas já impostas por adulteração de bola no críquete global, e como resultado a reputação do trio também foi prejudicada.

Mas as acusações em Mackay no domingo serviram como mais um lembrete da questão em curso.

O árbitro Shawn Craig acusou a Índia de ter causado um “arranhão” na bola durante o quarto turno da partida da turnê contra a Austrália A. Como resultado, a bola foi trocada antes da quarta manhã e ambas as equipes foram notificadas, mas em poucas horas os jogadores da Índia A foram efetivamente inocentados e escaparam de qualquer sanção.

“Eles obviamente esmagaram isso o mais rápido que puderam, visto que a Índia virá para cá neste verão”, disse Warner quando questionado sobre o assunto na quarta-feira. “Mas se os árbitros considerarem que algo aconteceu, tenho certeza de que haverá um acompanhamento.

“Acho que os árbitros ou o árbitro da partida deveriam estar aqui respondendo às perguntas.”

Questionado se deveria ser irrelevante que a Índia realizasse cinco testes neste verão, Warner disse: “É isso que estou dizendo”.

“Acho que o árbitro da partida deveria se manifestar e se dirigir à sua própria equipe, que são os árbitros. E se eles estão seguindo as decisões do árbitro, você tem que defender isso. Obviamente, essa é uma declaração que a CA deve divulgar. Não vi nada.”

Os árbitros também optaram por não denunciar o guarda-postigo da Índia Ishan Kishan por dissidência após o jogo, depois de dizer a Craig que era “estúpido” ter trocado para a bola que eles tinham. Grilo A Austrália (CA) permanece inflexível de que o processo correto foi seguido após a partida do Mackay e que nenhuma evidência foi encontrada sobre como a bola foi arranhada.

O incidente ameaçou desencadear outra disputa fora do campo entre a CA e o todo-poderoso Conselho de Controle do Críquete na Índia (BCCI).

A Índia ameaçou retirar-se da turnê de 2007-08 quando Harbhajan Singh foi acusado de chamar Andrew Symonds de macaco por jogadores australianos, e o spinner foi banido por três testes. A proibição foi posteriormente suspensa após um apelo da Índia, que alegou que Harbhajan não usou o insulto racial.

A Índia também ameaçou pular a decisão da série de testes no Gabba em sua turnê mais recente em 2020-21, insatisfeita com os protocolos COVID exigidos para entrar em Queensland.