Festival do Abacaxi: Prefeita Néia homologa licitação milionária para contratar serviços de som

A prefeitura de Tarauacá contratou duas empresas de Rio Branco para fornecer “serviço de sonorização, serviço de iluminação, refletor, telão de led, locação de palco, locação de grades, locação de tendas, cerca de contenção, camarotes, arquibancada, portal de gride, gerador de energia, visando atender a secretaria municipal de cultura e turismo“, cujo preço estima-se supostamente ser superior a R$ 1 milhão de reais.

A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado – DOE, desta segunda-feira, 26, fls. 284, edição nº. 13.377 (veja aqui).

O Acre.com.br realizou um cálculo estimado da despesa, considerando os 24 itens e a quantidade máxima de consumo em 30x (quantidade máxima prevista no Edital da Licitação).

A primeira empresa vencedora, Life Show Produções Eventos e Comércio – EIRELI, fornecerá os itens 01 até 13, e 24; e receberá pelo menos R$1,5 milhão de reais da prefeitura de Tarauacá, caso forneça 30x os referidos itens.

Considerando a quantidade máxima de consumo em 30x, prevista no Edital da Licitação (veja aqui), o resultado estimado superou a cifra de R$1,5 milhão apenas com a empresa Life Show Produções Eventos e Comércio – EIRELI (veja aqui).

Para se ter uma noção da despesa, por exemplo, apenas com o item 3 – “Serviços de sonorização de Grande porte com equipamentos de palco (público até 15.000 pessoas)“, caso contratado 30x, conforme previsto no Edital, a despesa da prefeitura será de R$390.000,00 (trezentos e noventa mil reais).

O demais itens, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 serão fornecidos pela empresa Happy Comércio e Serviço em Eventos – LTDA. Estes itens possuem valores inferiores aqueles que serão pagos à primeira empresa.

Segundo a justificativa da prefeita, contida no Edital da Licitação, a finalidade é atender a “Feira do Peixe: nos dias 12,13 e 14 de abril; aniversário da Cidade: nos dias 22, 23 e 24 de abril; Festival de Praia: nos dias 29, 30 e 31 de julho; Expo Tarauacá: nos dias 01, 02 e 03 de julho e Festival do Abacaxi: nos dias 07, 08 e 09 de outubro“.

SERVIÇOS QUE SERÃO CONTRATADOS

A prefeitura licitou 24 itens (Termo de Referência veja aqui), em quantidade que se pretende consumir até 30x, entre os quais “Serviços de sonorização de médio porte – sem equipamentos de palco (público até 1000 pessoas)”; “Serviços de sonorização de médio porte com equipamentos de palco (público até 5.000 pessoas)”; “Serviços de sonorização de Grande porte com equipamentos de palco (público até 15.000 pessoas)”; “Serviços de locação de palco, medindo 8m x 8m de profundidade“, dentre outros serviços.

Duas empresas serão beneficiadas com a licitação: Life Show Produções Eventos e Comércio – EIRELI, CNPJ 03.754.260/0001-40, em nome de MARIA DE NAZARE CASSIANO CUNHA (veja aqui ou aqui); e Happy Comércio e Serviço em Eventos – LTDA, CNPJ n° 08.229.383/0001-86, registrada em nome de DARTAGNAN ROOS WILSON e ATHOS DANIEL WILSON, conforme informações públicas divulgadas pela Receita Federal do Brasil (veja aqui ou aqui).

O Termo de Homologação foi assinado pela prefeita Maria Lucinéia Nery de Lima Menezes (PDT).