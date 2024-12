Garotinho skatista de 4 anos arrasa nas pistas e ganha seguidores nas redes; vídeo

Poucos dias após a conclusão da Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas em Baku, reflecti sobre as consequências do furacão Beryl que assolou as Caraíbas há cinco meses. Na sua esteira, Granada, que ficou devastada, acionou uma cláusula de furacão que lhe permitiu suspender o serviço da dívida por alguns anos.

Isto proporcionou a tão necessária liquidez a uma escala, ritmo e taxas de juro mais baixas do que qualquer outro instrumento.

Estas cláusulas são um antídoto necessário para as seguradoras em retirada, à medida que os furacões se tornam mais frequentes e devastadores devido às alterações climáticas. Em última análise, o serviço da dívida poupada terá de ser pago, não a taxas de emergência e num momento posterior e melhor, mas não é gratuito.

Os países em desenvolvimento particularmente vulneráveis ​​às alterações climáticas, e que têm pouca responsabilidade pelas mesmas, estão a pagar mais de 100 mil milhões de dólares em perdas e danos relacionados com o clima por ano e a afundar-se em oceanos de dívidas antes que o nível do mar suba. Mas quem mais pagaria?

Como poderia ser aplicado qualquer esquema internacional para aumentar as contribuições daqueles que têm mais condições de pagar e são responsáveis ​​pelas alterações climáticas? Os consumidores ou produtores não hesitariam em aceitar o custo, tornando-o politicamente impossível? Os eleitorados votam cada vez mais em políticos que querem erguer muros contra os estrangeiros, e não financiá-los.

Fomos levados a acreditar que as taxas internacionais para financiar perdas e danos são a quimera dos idealistas. Mas esta é uma versão errônea da história. Uma parte emocionante dessa história é quando, ao atracar em Cingapura em julho de 1967, a tripulação do petroleiro Lake Palourde deixou embarcar Anthony O’Connor, um jovem advogado da firma Drew & Napier, acreditando que ele era um vendedor de uísque irlandês. O’Connor então prendeu no mastro um mandado do governo do Reino Unido buscando compensação pelos danos causados ​​quando o navio irmão do Lago Palourde, o Torrey Canyon, encalhou em Pollard Rock perto de Land’s End, Cornwall, no Reino Unido, em 18 de março, 1967.

O desastre do Torrey Canyon está gravado na memória de quem tem mais de 60 anos. Foi o primeiro desastre de um superpetroleiro. O derramamento de mais de 100 milhões de litros (26,4 milhões de galões) de petróleo bruto criou uma mancha de petróleo medindo 700 km quadrados (270 milhas quadradas), contaminando 270 km (170 milhas) de costa em ambos os lados do Canal da Mancha e matando dezenas de milhares de pessoas. de aves marinhas. O desastre foi agravado por um esforço quase cómico da força aérea do Reino Unido para bombardear o navio e limpar o derrame utilizando detergentes altamente tóxicos.

Mas o que surpreenderá os cínicos e aqueles que esperaram 30 anos após a Cimeira da Terra no Rio de Janeiro pelo novo Fundo de Resposta a Perdas e Danos é que a comunidade internacional entrou em acção com entusiasmo quando as marés negras chegaram às praias brancas do Cornualha e Bretanha.

Tivemos a Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil pelos Danos causados ​​pela Poluição por Hidrocarbonetos (CLC) no prazo de dois anos, formando o quadro para o Fundo de Compensação da Poluição da Organização Marítima Internacional. Cada comprador de petróleo embarcado paga ao Fundo sempre que ocorre um derrame, compensando as vítimas de mais de 150 derrames desde 1978.

O Fundo Fiduciário de Responsabilidade por Derramamentos de Petróleo dos Estados Unidos é ainda maior. Aumenta nove cêntimos por cada barril de petróleo produzido ou importado para os EUA. O Fundo agora tem US$ 8 bilhões. Esta taxa de 0,1 por cento passa despercebida aos consumidores e produtores face às oscilações no preço do barril de petróleo de mais de 5 por cento todos os meses.

As emissões de gases com efeito de estufa para a atmosfera são uma forma igualmente perigosa de poluição. No ano passado, na sua assembleia geral anual, os membros da Organização Marítima Internacional comprometeram-se com a rápida descarbonização do sector. Mas isso não vai longe o suficiente.

Os sectores do petróleo, do gás e do carvão são responsáveis ​​por cerca de metade das actuais emissões de gases com efeito de estufa, e os produtos com elevadas emissões dos sectores agrícola, industrial e transformador contribuem com a maior parte do resto. Todos são enviados. Quase 90% dos 25 biliões de dólares em mercadorias transportadas anualmente são transportados por via marítima.

Os ministros terão de assumir a liderança, uma vez que é pouco provável que a indústria naval imponha impostos aos seus clientes. Ainda assim, apenas uma taxa de 0,2% sobre o valor dos combustíveis fósseis e dos bens transportados, com sanções por sub-registo e isenções para bens produzidos com emissões ultrabaixas, poderia angariar até 50 mil milhões de dólares por ano para financiar o novo Fundo de resposta às alterações climáticas. -perdas e danos relacionados em países em desenvolvimento particularmente vulneráveis.

A taxa não pode recair pesadamente sobre os países em desenvolvimento que contribuíram tão pouco para o aquecimento global. Há muito que se estabeleceu o precedente de que os proprietários e importadores são responsáveis ​​pelos riscos ambientais do que está a ser transportado.

Existem mecanismos internacionais e são angariados diariamente montantes consideráveis ​​– mas ainda não para perdas e danos relacionados com o clima. Os bancos multilaterais de desenvolvimento devem utilizar a sua nova margem de crédito para conceder empréstimos mais baratos e a longo prazo, a fim de ajudar os países vulneráveis ​​a construir uma resiliência duradoura.

Contudo, para que os países vulneráveis ​​não se afundem em oceanos de dívidas, também precisam de novas taxas internacionais para cobrir perdas e danos. O que estamos esperando? Um furacão de categoria cinco no Canal da Mancha?

As opiniões expressas neste artigo são do próprio autor e não refletem necessariamente a posição editorial da Al Jazeera.