Idosa roda roleta da sorte na rua e ganha geladeira dos sonhos; vídeo

Jair e Jeferson Conrado, de Brasília no DF, são inseparáveis. Os dois foram juntos até Buenos Aires, na Argentina, assistir a vitória do time do coração na Libertadores da América. Mas a emoção ficou por conta de Jair que narra para o irmão, que é cego, o “Jeffão” cada gol do Botafogo sobre o Atlético – foram três. O Fogão venceu por 3 x 1.

“Desde que você perdeu a visão eu me esforço para te ajudar o máximo possível, como você uma vez disse para eu ‘ser seus olhos’”, disse o advogado Jair nas redes sociais.

O afeto, a emoção e a parceria que une esses irmãos não tem descrição. “Porém, estar naquele último lance de escadas do Estádio Monumental de Nunez com você, poder viver essas emoções que só o futebol proporciona, narrar os lances para que, além de sentir a atmosfera, você possa perceber tudo que está acontecendo nos mínimos detalhes, isso não tem preço”, disse Jair.

O vídeo da emoção

No estádio argentino, Jair gravou o vídeo que mostra a narração dele feita exclusivamente para o irmão. Ele relata cada momento, dá os nomes dos jogadores, detalha os passes e ainda faz a entonação.

Segundo Jair, Jeffão perdeu a visão aos 10 anos. Apaixonados por futebol, os irmãos viajaram mais de 6 mil quilômetros de Brasília para Buenos Aires para assistir ao jogo, que levou o Botafogo ao título.

“Essa narração, esse momento, atravessará nossas gerações, nossos filhos e netos irão ver, o que ficou eternizado no dia 30/11/2024”, disse Jair.

Mais vitórias

Além de campeão da Copa Libertadores da América, o time comemora uma vaga no novo Mundial de Clubes da Fifa, que será realizado em 2025.

A competição conta com 32 equipes e ocorre entre 15 de junho e 13 de julho do próximo ano, nos Estados Unidos.

No domingo, o Botafogo enfrenta o São Paulo no Brasileirão, no Estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. Determinados a obter mais um título, os botafoguenses estão confiantes na vitória. Certamente Jair vai, novamente, narrar o jogo para o Jeffão.

