Idoso skatista de 88 anos deixa muito jovem no chinelo; assista essa fera

Enquanto muitos da terceira idade preferem uma vida mais tranquila, este skatista de 88 anos troca o sossego pelas manobras radicais na pista. Vovô radical!

No skatepark de Etxebarria, no norte da Espanha, Juanjo Urbizu encara as rampas com a leveza de quem encontrou um segredo para a juventude eterna. Com boné, camiseta enfiada na calça e cotoveleiras bem presas, o idoso é atração no local.

“Quando se quebra a rotina, traz algo novo ao dia a dia, isso te dá uma sensação de descanso”, argumenta Juanjo em entrevista ao Público.

Começou tarde

Juanjo começou a andar de skate aos 70 anos. Ele sempre praticou esportes na neve, mas percebeu que as modalidades estavam ficando bem caras.

O skate veio como um substituto, mas logo se tornou uma paixão.

Para ele, andar sobre a prancha com rodinhas é mais do que exercício: é uma pausa no tédio, uma fuga da rotina.

Ritual da descida

Antes de se jogar na pista, o idoso tem um ritual muito curioso.

Ele retira com calma todas as pedrinhas do chão, para garantir uma descida suave e segura.

A cena é repetida a cada volta, não importa quantas ele der!

Vinho e bom humor

Após dar as voltinhas de skate, Juanjo sempre relaxa no bar favorito dele, em Begoña, Bilbau.

Ali, entre goles de vinho branco, o idoso conta as aventuras do esporte para os amigos.

“Os meus ossos são especiais, mas bato na madeira”, brincou.

Para os que querem começar na modalidade, Juanjo avisa para ir com cautela.

“Cair aqui dói mais do que na neve.”

Patinador brasileiro

E o Brasil também tem o próprio vovô radical!

Trata-se de Joaquim Ribeiro Gomes, de 63 anos. O idoso viralizou no Só Notícia Boa ao aparecer ensinando como andar de patins.

O vídeo teve mais de 6 milhões de visualizações e o homem se batizou de “velho patinador”.

Já pensou um encontro entre esses dois? Que demais!

Será que ele escuta Charlie Brown Jr?

Na pista de skate, Juanjo vira atração! – Foto: Público Depois de praticar skate, ele adora sentar no bar e contar os casos para os amigos. – Foto: Público







