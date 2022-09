OUÇA ÁUDIOS: Joabe Lira e chefe de gabinete são acusados de perseguir servidores que não votam em Antônio Moraes e Lene Petecão

A proximidade com o dia das eleições está esquentando o clima dentro da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade de Rio Branco. Denúncias dão conta que o secretário da pasta, Joabe Lira, estaria intimidando e ameaçando de demissão os trabalhadores que não aceitam votar nos candidatos do gestor.

Um grupo de trabalhadores, revoltado com as ameaças, procurou o Notícias da Hora para expor a situação. Os nomes dos funcionários serão preservados e apenas as funções serão citadas na reportagem. Joabe Lira é apoiador declarado do vereador Antonio Moraes, que concorre a uma cadeira de deputado estadual.

Segundo os trabalhadores, Lira também está apoiando a candidatura da vereadora Lene Petecão, que concorre à Câmara Federal, e Sérgio Petecão, ao governo. Joabe tem dito aos quatro ventos que segue a orientação do prefeito Tião Bocalom, o que, segundo os terceirizados, não seria verdade, uma vez que o prefeito tem apoiado outro candidato à vaga de deputado federal.

Um dos coordenadores de equipe, que é terceirizado, gravou parte de uma reunião em que a chefe de gabinete do secretário orienta em nome do gestor qual é o candidato que os profissionais devem apoiar. Depois, o servidor afirma que teme ficar sem comida na mesa, caso seja descoberto quem ele de fato apoia como cidadão, fora do horário de serviço.

“O que eles passam para os profissionais é que têm que votar nos candidatos deles, que são o Antonio Moraes e o Petecão, e que se não votarem, correm o risco de serem demitidos após as eleições. A Val diz que se os funcionários não votarem nos candidatos deles vai ser demitido”, revela o funcionário da secretaria.

Segundo outro trabalhador, os funcionários do setor de Recursos Humanos estariam fazendo o levantamento dos locais de votação dos profissionais, na tentativa de pressioná-los ainda mais a votar. “Eles dizem que saberão [onde votaram] porque eles têm os documentos de todo mundo, e sabem os locais de votação”, conta o trabalhador.

CLIQUE O OUÇA OS ÁUDIOS:

Um dos garis, que também afirma ter sido orientado pelo coordenador da equipe dele, alega que o interesse do secretário é impedir o apoio dos garis ao ex-gerente dos trabalhadores, que se afastou do cargo para concorrer às eleições.

“O Joabe uma vez já havia comentado que queria ser candidato, mas parece que o prefeito não deixou ele sair candidato”, comenta.

“A gente tá sendo obrigado, e sendo oprimido a votar no Moraes. Se votar no ex-gerente a gente vai ser demitido, pelo menos é o que estão falando para a gente. Já teve grupo assim de pessoas que já foram até demitidos”, desabafa outro gari, que já teria sido questionado pelo coordenador dele acerca do apoio ao vereador Moraes. O funcionário diz que foi visitado em casa por um emissário de Joabe.

Outro funcionário alega que coube a Joabe, durante reunião com os coordenadores, a convocação dos chefes da pasta. “Até onde nós sabemos, ele já ficou sabendo que teve funcionário que recebeu o nosso ex-gerente em casa, ou que estava em reunião à noite, e lá mesmo deu o recado, que se pegasse, ia colocar na rua’”, destaca o profissional.

O outro lado

Ao Notícias da Hora, Joabe Lira negou, de forma serena e tranquila, qualquer pressão ou perseguição política por causa de candidaturas na Secretaria de Cuidados com a Cidade. Ele afirmou que está focado no trabalho durante o período do verão e preparado para a chegada do inverno.

O secretário acredita que pessoas o atacam por causa do trabalho que é realizado no setor.

“Não existe isso. Na realidade estamos focados no trabalho. Estamos trabalhando bastante para aproveitar os últimos dias do verão e esse é o nosso foco. A gente sabe que é o período eleitoral, então as pessoas falam muito mesmo, faz parte, mas aqui não existe negócio de intimidação. Não existe isso. Nosso fogo agora é só o trabalho. Deixar o verão bem e fechar o ano bem. Nosso foco é o trabalho. Não existe esse tipo de ameaça. Quem trabalha muito, sempre as pessoas mal-intencionadas tentam atacar quem trabalha”, conclui. Por Notícias da Hora