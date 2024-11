Norris vence sprint do GP de São Paulo para diminuir a diferença com Verstappen rebatendo pênalti | Fórmula Um

Giles Richards



Lando Norris venceu a corrida de velocidade no Grande Prêmio de São Paulo pela McLaren, com a equipe optando por seguir ordens de equipe para que seu companheiro de equipe Oscar Piastri cedesse a liderança para maximizar a vantagem de pontos do piloto britânico sobre o campeonato mundial. Max Verstappen. O holandês terminou em terceiro, mas mais tarde recebeu uma penalidade de cinco segundos que o deixou em quarto lugar. Piastri ficou em segundo, Charles Leclerc da Ferrari em terceiro e Carlos Sainz em quinto

Piastri liderou da pole durante toda a corrida até a volta 22 das 24, quando passou para o lugar de seu companheiro de equipe, mas a equipe deixou isso claro no início do sprint, sua intenção era trocar os dois pilotos em favor de Norris e Piastri havia sido explícito de antemão ele não teria problemas em fazer isso.

‘Eu disse que faria isso quando tivemos essas discussões’, disse ele no início do fim de semana. “Seria bom vencer, mas é um ponto de diferença e não é a corrida principal, por isso veremos. Lando precisa de pontos na classificação de pilotos muito mais do que eu.”

A vitória dá continuidade ao impulso que Norris está estabelecendo ao retornar a Verstappen na batalha pelo campeonato e foi vital para mais uma vez se aproximar do holandês. Norris conquistou mais três pontos de seu rival, diminuindo a diferença para 44 pontos, com 112 disponíveis em mais um sprint e quatro corridas pela frente.

Com a pressão sobre Norris para diminuir a diferença em todas as oportunidades, o piloto britânico, Piastri e McLaren agiram coletivamente para aproveitar ao máximo sua chance no sprint. O ritmo da McLaren lhe dará grande otimismo de que pode tirar mais um pedaço da liderança de Verstappen no GP de domingo, com o holandês já penalizado com uma penalidade de cinco posições no grid por ter adquirido um novo motor.

Piastri manteve a liderança na curva um com Norris atrás e Leclerc segurando Verstappen em terceiro.

Lando Norris, com Oscar Piastri, Max Verstappen e Emerson Fittipaldi após a corrida de velocidade. Fotografia: Lars Baron/Fórmula 1/Getty Images

Os McLarens tiveram um bom ritmo inicial, abrindo vantagem nas primeiras voltas, enquanto Verstappen pressionava Leclerc, enquanto Norris questionava sua equipe sobre suas táticas, sugerindo que já esperava que Piastri cedesse a vaga ao seu companheiro de equipe.

Claramente Norris ficou preocupado, ainda mais quando Piastri saiu do alcance do DRS, deixando o piloto britânico sendo pego por Leclerc e Verstappen. Os desenvolvimentos quase certamente não estão dentro do plano da McLaren para uma dobradinha, demonstrado quando a equipe instruiu o australiano a manter Norris no alcance do DRS. Norris foi então informado que a equipe manteria a posição até a última volta.

Verstappen e Leclerc continuaram difíceis de separar, com o monegasco defendendo bem contra um esforço concentrado do campeão mundial, até a volta 18, quando Verstappen finalmente conseguiu permanecer na curva quatro. O holandês partiu com ar puro atrás de Norris e quando Piastri permitiu que o piloto britânico passasse, ele ficou perigosamente perto de Verstappen.

Um VSC tardio neutralizou a corrida até a última volta, quando Verstappen chegou a Piastri, no momento em que a corrida ficou verde mais uma vez, mas o australiano apenas manteve a posição até a bandeira. Verstappen foi então investigado por potencialmente ter ido muito cedo em Piastri e caiu abaixo do tempo mínimo ditado pelo VSC e os comissários deram-lhe uma penalidade de cinco segundos, deixando-o em quarto lugar.

Ele e Touro Vermelho no entanto, ficarão muito entusiasmados com o ritmo que o seu carro demonstrou. Tendo sido superado na qualificação, quando importava, a Red Bull mostrou enorme velocidade e, mais importante, dada a penalidade de grid de Verstappen, ele foi capaz de fazer grande uso disso para voltar à frente e, crucialmente, ser significativamente mais rápido que a Ferrari. Ele e a equipe agora estarão otimistas de que terão todas as chances de fazê-lo novamente no domingo e, pelo menos, minimizar a potencial perda de pontos para Norris, um resultado que seria bem-vindo em um fim de semana em que se esperava que o novo motor fosse adquirido. um revés.