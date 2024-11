“O culto dos santos muçulmanos é bastante semelhante ao dos perdões bretões”

Muçulmanos da Caxemira levantam os braços em oração enquanto veem uma relíquia do Xeque Abdul Qadir Jeelani, um santo sufi, no seu aniversário de morte em frente ao seu santuário em Srinagar, Jammu e Caxemira, em 15 de outubro de 2024. FIRDOUS NAZIR/NURPHOTO VIA AFP

Em 2012, imagens de jihadistas destruindo mausoléus em Timbuktu, Malihavia destacado a importância do culto aos santos para alguns muçulmanos, ao mesmo tempo que a rejeição que suscita entre outros. A historiadora Catherine Mayeur-Jaouen acaba de dedicar uma quantia (O Culto dos Santos Muçulmanos. Dos primórdios do Islã até os dias atuaisGallimard, 622 páginas, 28,50 euros) à história desta devoção.

Durante muito tempo, o culto aos santos ocupou um lugar central na paisagem espiritual muçulmana. No início do século 21e século, no entanto, experimentou um declínio acentuado. Através do prisma desta devoção, Catherine Mayeur-Jaouen projecta assim uma nova luz sobre a história do Islão como um todo e sobre as mudanças que atravessa hoje.

“O Culto dos Santos”: o título do seu livro ecoa a devoção cristã. O culto aos santos no Islã é semelhante ao que existe no Catolicismo ou na Ortodoxia?

Catherine Mayeur-Jaouen: Entre os cristãos católicos ou ortodoxos, assim como entre os muçulmanos, o culto aos santos consiste em dirigir orações a um indivíduo singular. De resto, as diferenças são numerosas. Embora um santo cristão geralmente viva de acordo com o modelo de Cristo, as formas de santidade são mais diversas no Islã. Um ancestral fundador da tribo, um companheiro de Maomé, um combatente da jihad, uma dinastia local podem tornar-se santos reverenciados.

Contudo, a diferença mais fundamental reside na relação com o corpo do santo. Católicos e Ortodoxos veneram relíquias diretas, isto é, restos de um corpo. No Islã, os mausoléus não abrigam necessariamente os restos mortais do santo. Isto porque o santo muçulmano não está morto como um indivíduo comum: ele permanece presente no Desconhecido (o invisível), um mundo misterioso que separa aqui abaixo e além, e que apenas alguns fiéis podem perceber.

No seu trabalho você enfatiza a dimensão muito local do culto aos santos muçulmanos. É um culto puramente regional?

Na verdade, assumiu a forma de devoções locais, que são bastante semelhantes aos perdões bretões, no sentido de que estão ancoradas numa região. O culto aos santos muçulmanos floresceu nas sociedades pré-modernas. A existência de homens e mulheres fazia então parte de um território que os via nascer, trabalhar, viver a sua fé, morrer… A multidão de mausoléus associados ao culto dos santos permitiu assim islamizar as paisagens em que viviam os muçulmanos. . Podemos comparar isto com as capelas, oratórios e calvários que cristianizaram as paisagens da Europa.

