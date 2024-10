o número de candidatos a emprego da categoria A quase estável no terceiro trimestre

Dentro de uma agência France Travail em Dammarie-lès-Lys, 23 de abril de 2024. GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP

O número de desempregados inscritos no France Travail na categoria A (sem atividade) manteve-se quase estável (+0,2%) no terceiro trimestre em França (excluindo Mayotte): 3,021 milhões de pessoas, ou mais 5.200 inscritas, segundo dados publicados sexta-feira, 25 de outubro. pelo Ministério do Trabalho.

Incluindo a actividade reduzida (categorias B e C), o número de pessoas à procura de emprego ascende a 5,4 milhões. Aumentou 0,2% no terceiro trimestre em relação ao trimestre anterior e 0,8% em um ano, segundo o departamento de estatística do Ministério do Trabalho (Dares). No segundo trimestre, o número de desempregados na categoria A caiu 0,4%. É estável ao longo de um ano no terceiro trimestre.

Só na França continental, o desemprego está a aumentar entre os homens (+0,4%) e permanece estável entre as mulheres. Este número de candidatos a emprego na categoria A diminui 0,9% para os menores de 25 anos (+ 0,9% ao longo de um ano), aumenta 0,1% para os que têm entre 25 e 49 anos (- 0,2% ao longo de um ano) e 0,8% para os que com 50 ou mais anos (+0,3% ao longo de um ano).

No que diz respeito ao desemprego de longa duração, o número de candidatos a emprego inscritos há um ano ou mais (nas categorias A, B, C) aumentou 0,4% no terceiro trimestre (+1% em termos homólogos). Sua participação é de 43,9%. As inscrições na France Travail nestas mesmas categorias por despedimento aumentaram 5,7%.

