Quantos sanduíches um jogador da NFL come? – 31/10/2024 – Esporte

Jayson Jenks



Quarterback do San Francisco 49ers, Brock Purdy comeu um no vestiário antes do Super Bowl. Andy Reid, o técnico do Kansas City Chiefs, uma vez ofereceu aos seus jogadores como recompensa. Antes das atividades, durante os treinos de pré-temporada, e no vestiário, durante o intervalo, eles são os favoritos dos jogadores em toda a NFL, um toque de infância embrulhado em plástico.

Há alguns anos, o site The Athletic mostrou que fatias de laranja eram uma espécie de lanche secreto do intervalo da NFL. Curiosidade: as equipes são obrigadas a fornecer três dúzias de laranjas fatiadas para o time visitante a cada partida.

Mas, durante a apuração desse artigo, muitos jogadores da NFL disseram que dispensavam os cítricos do intervalo em favor de outra coisa: Uncrustables, um sanduíche selado de manteiga de amendoim e geleia encontrado na seção de congelados dos supermercados americanos.

Ao final da temporada de 2023, o The Athletic tentou descobrir quantos Uncrustables as equipes da NFL consomem. E, após os funcionários das equipes serem convencidos de que esta era uma pergunta honesta, a maioria das equipes concordou em compartilhar seus dados do ano passado. Alguns se recusaram a participar, e alguns outros disseram que eram puristas e faziam seus próprios sanduíches.

Mas, com base nas informações coletadas, é seguro dizer que as equipes da NFL consomem de 3.600 a 4.300 Uncrustables por semana. Quando se leva em conta os treinos de pré-temporada e as equipes que não compartilharam seus dados, as equipes da NFL facilmente consomem pelo menos 80.000 Uncrustables por ano.

Len Kretchman, um ex-recebedor da North Dakota State, morava em Fergus Falls, Minnesota, e trabalhava com escolas na indústria de serviços alimentícios. Em algum momento em meados dos anos 90, ele disse que sua esposa, Emily, sugeriu que ele criasse um sanduíche de manteiga de amendoim e geleia produzido em massa sem a crosta.

O projeto atraiu o instinto empresarial de Kretchman: uma ideia simples com um problema logístico complexo para resolver. Os Kretchmans começaram em sua cozinha com um pão, um pote de manteiga de amendoim, um pote de geleia e algumas bebidas.

“Não estamos recriando a bomba atômica aqui”, disse Len Kretchman. “Estamos tentando fazer um sanduíche de manteiga de amendoim e geleia. Eram duas pessoas ali, brincando, provavelmente tomando uma cerveja e uma taça de vinho e dizendo: ‘O que você acha disso?'”

A primeira decisão que tomaram foi que o sanduíche deveria ser redondo.

“A lua é redonda, o sol é redondo, a Terra é redonda, é nossa forma favorita”, disse Len Kretchman. “Você precisa ir a um comitê e pesquisar as pessoas sobre qual deve ser a forma? Não. É redonda. Então, resolvemos isso.”

Em seguida, ele pegou um copo do armário da cozinha.

Se você perguntasse às mães como elas tiravam a crosta de um sanduíche há 30 anos, ele disse, a resposta seria: “Encontrei um copo no meu armário que tinha a dimensão certa, pressionei no pão e cortei a crosta.” E foi isso que fizemos!”

Eles adicionaram uma borda prensada nas extremidades do pão sem crosta, como os cozinheiros fazem com pierogi e outros pastéis, o que foi fácil. Nada fácil foi, depois, descobrir como impedir que a geleia vazasse. Toda vez que descongelavam suas criações, a geleia escorria para o pão e arruinava o sanduíche. Seguiu-se muita tentativa e erro.

“Finalmente colocamos a porção de geleia no meio do pão e depois cobrimos com manteiga de amendoim e envolvemos a geleia para que não vazasse para o pão”, disse Len Kretchman. “Isso foi fundamental. Esse foi nosso momento de ‘Eureka’.”

Ele e seu parceiro de negócios, David Geske, apresentaram seu produto às escolas. Eles precisavam de um nome. Mais uma vez, a ideia surgiu em sua cozinha. Eles perguntaram ao filho de 11 anos de um associado de negócios por uma sugestão. Sua resposta: “The Incredible Uncrustable”. Quatro anos depois, em 1999, a Smuckers comprou a empresa, retirou a primeira parte do nome e apresentou o país ao Uncrustable.

Demorou um pouco, mas a NFL não ficou muito atrás.

Os Uncrustables não estavam lá quando o ex-tight end do Pro Bowl, Dallas Clark, foi recrutado pelo Indianapolis Colts em 2003. Disso ele tem certeza. Mas o momento em que essa nova guloseima se juntou à comida fornecida pelos Colts? Ele realmente não sabe dizer.

Tudo o que ele se lembra é da sensação de que algo bonito havia acontecido.

“Está lá em cima com o celular, onde você fica tipo ‘Como isso é feito?'”, disse Clark. “Quando eles apareceram, foi tipo, ‘cara, por que alguém não pensou nisso antes?’.”

Era o trabalho de Jon Torine estocar esses lanches para os Colts. E era um trabalho especialmente importante durante a semana do Super Bowl em 2007, quando os Colts jogaram contra o Chicago Bears em Miami. No salão de baile do hotel onde a equipe ficou, Torine, o treinador de força e condicionamento dos Colts na época, montou uma mesa para os jogadores pegarem e saírem enquanto se moviam de reunião em reunião.

“Estávamos todos pegando e marcando”, disse Jeff Saturday, um atleta daquela equipe. “Estávamos pegando cinco, seis de cada vez.”

Clark, que lutava para manter seu peso de jogo, os jogava em sua mochila, sem se preocupar com o que aconteceria com eles uma vez lá. “Os Uncrustables sempre encontravam seu caminho para o fundo e eram esmagados pelo livro de jogadas”, disse ele. “Mas ainda comestíveis. Ainda embrulhados.”

Saturday disse: “Não importava. Você podia jogar seu livro de jogadas em cima deles, não fazia diferença. Esmagados, não esmagados, você vai devorá-los.”

Agora eles são um item básico para muitas equipes da NFL. O tight end do San Francisco, George Kittle, come dois em voos para jogos fora de casa e de dois a quatro em voos de volta. O defensive end do Kansas City Mike Danna os come na instalação da equipe e em casa. O kicker do Baltimore Ravens, Justin Tucker, pega um da mesa de lanches a caminho das reuniões. Tight end do Kansas City, Travis Kelce afirmou em seu podcast que come mais deles do que “qualquer outra coisa no mundo”.

“Somos todos criaturas de hábito, cara”, disse Saturday. “Quase de forma assustadora. Se você é do tipo que come dois Uncrustables por dia, é isso que você faz.”

Torine e a maioria dos nutricionistas não recomendariam sanduíches congelados e processados de manteiga de amendoim e geleia como sua opção de lanche saudável número 1 para os jogadores. Mas os Uncrustables podem cumprir a função, especialmente quando o tempo é limitado, e até mesmo nutricionistas no mais alto nível de desempenho esportivo fazem concessões.

O pão e a geleia fornecem carboidratos rápidos para os jogadores. A manteiga de amendoim oferece um pouco de gordura e um pouco de proteína. Eles são fáceis de digerir, convenientes de comer e um alimento reconfortante que os jogadores adoram. (Há um amplo desacordo sobre se a geleia de uva ou morango é o melhor sabor. A resposta correta é morango.)

De fato, os Colts de 2006 também comeram Uncrustables durante o intervalo do Super Bowl quando venceram os Bears por 29 a 17.

“Então talvez essa tenha sido a diferença”, disse Torine, rindo.