quatro mortes, centenas de feridos e vítimas, e uma ação judicial movida contra a Prefeitura de Paris

Estigmas da obra após a explosão por vazamento de gás que causou a morte de quatro pessoas, incluindo dois bombeiros, em 12 de janeiro de 2019, rue de Trévise, em Paris. Aqui, 18 de outubro de 2024. AGNÈS DHERBEYS / MYOP PARA “O MUNDO”

Num vídeo amador filmado naquela manhã com um smartphone, ouvimos a sirene latejante do caminhão de bombeiros, gritos, soluços e gemidos. Vemos, num nevoeiro de fumo, a rue de Trévise, no 9e bairro de Paris, devastado, um edifício destruído ainda em chamas, carros queimados, destruídos, capotados ou encalhados do outro lado da rua. Vemos um homem com o rosto ensanguentado, outro ferido nos joelhos, uma silhueta caída no meio dos escombros. Os turistas escapam por uma porta meio bloqueada e pelas janelas quebradas de seu hotel, de cueca ou pijama, e caem em pânico, descalços, sobre os escombros e cacos de vidro da calçada. “É uma bomba?” »pergunta um deles.

No dia 12 de janeiro de 2019, às 8h40, moradores do prédio do número 6 da rue de Trévise, alertados por um forte cheiro de gás, chamaram os bombeiros. Os detectores deste último sinalizam uma alta concentração de metano no ar. A explosão ocorreu enquanto um deles manobrava para cortar o gás na calçada em frente à entrada do prédio. A intensidade da explosão é tal que causa “uma violenta onda de sobrepressão que atingiu todo o piso térreo do edifício e derrubou as fachadas de vidro e os pisos do edifício e dos edifícios vizinhos”observa a acusação do Ministério Público de Paris, consultada por O mundo.

Um funcionário da manutenção do Ibis e do Mercure, que ficam de frente para o número 6, vê então uma bola de fogo indo em direção aos hotéis. Outro funcionário descreve “uma enorme chama azul” movendo-se em direção a ela. Ele é jogado contra uma parede interna do hotel e sofre uma estripação com um ferimento aberto no meio do abdômen. Ela percebe que sua perna está desfiada na panturrilha.

“Uma cena de guerra”

A explosão matou dois bombeiros, uma jovem que morava no primeiro andar do número 6 e um turista que estava perto da janela do hotel Mercure. Outro morador do prédio, idoso e levemente ferido, perdeu a vida algumas semanas depois. Muitas pessoas ficam feridas, algumas gravemente ou traumatizadas de forma duradoura. Citadas na acusação, muitas vítimas falam de “uma cena de guerra”. “Todas as cores da cidade desapareceram sob uma camada de poeira”declara o vice-diretor de hotéis, que chegou após a explosão.

Você ainda tem 51,97% deste artigo para ler. O restante é reservado aos assinantes.