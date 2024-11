S8, Ep7: Vanessa Feltz, radialista | Vanessa Feltz

Ella Creamer



O prazer de leitura das crianças caiu para o nível mais baixo em quase duas décadas, com apenas um em cada três jovens a dizer que gosta de ler nos seus tempos livres, de acordo com um novo inquérito.

Apenas 34,6% dos jovens entre os oito e os 18 anos inquiridos pelo National Literacy Trust (NLT) afirmaram que gostam de ler no seu tempo livre. Este é o nível mais baixo registado pela instituição de caridade desde que começou a pesquisar crianças sobre os seus hábitos de leitura, há 19 anos, representando uma queda de 8,8 pontos percentuais desde o ano passado.

Também faz parte de uma tendência descendente mais ampla desde 2016, quando quase duas em cada três crianças afirmaram gostar de ler.

A frequência de leitura também atingiu um mínimo histórico, com 20,5% dos jovens entre os oito e os 18 anos a reportarem ler diariamente no seu tempo livre, em comparação com 28% no ano passado.

A disparidade de género no prazer da leitura aumentou, com 28,2% dos rapazes com idades entre os oito e os 18 anos a afirmarem que gostam de ler nos seus tempos livres, em comparação com 40,5% das raparigas.

“Sabemos que as crianças que lêem por prazer, e as crianças para quem lêem, obtêm todos os tipos de benefícios, desde o aumento do vocabulário até à melhoria significativa do bem-estar mental”, disse o laureado infantil Frank Cottrell-Boyce. “Mas a pesquisa de hoje mostra que muitas vezes, como nação, retemos esses benefícios aos nossos filhos.” Ele descreveu os benefícios como um “privilégio invisível”.

A NLT descobriu que o dobro das crianças que afirmaram gostar de ler no seu tempo livre têm competências de leitura acima da média (34,2%) em comparação com aquelas que não gostam (15,7%).

As crianças que lêem no seu tempo livre pelo menos uma vez por mês afirmaram que isso as ajuda a relaxar (56,6%) e a sentir-se felizes (41%), a aprender coisas novas (50,9%), a compreender as opiniões dos outros (32,8%) e a aprender. sobre outras culturas (32,4%).

As crianças em idade escolar secundária apresentaram os declínios mais acentuados no prazer de ler. Três em cada 10 alunos do ensino secundário relataram gostar de ler nos seus tempos livres, em comparação com mais de metade dos alunos do ensino primário.

“Com o menor prazer de leitura das crianças e dos jovens e com um elevado número de pessoas que abandonam a escola primária e secundária sem as competências de leitura de que necessitam para prosperar, o futuro de uma geração está a ser colocado em risco”, disse o diretor-executivo da NLT, Jonathan. Douglas.

“Para um relatório focado principalmente no prazer da leitura, grande parte desta leitura não é agradável”, concluiu o relatório. “Os níveis decrescentes de prazer e frequência de leitura são, francamente, chocantes e desanimadores.”

A instituição de caridade apelou ao governo para formar um grupo de trabalho de leitura e um plano de acção para abordar o declínio das taxas de prazer de leitura e dar prioridade à leitura por prazer no seu currículo e na revisão da avaliação.

“A má notícia é que corremos o risco de perder uma geração”, disse Cottrell-Boyce. “A boa notícia é que a solução está em nossas mãos.”

A NLT entrevistou 76.131 crianças e jovens com idades entre os cinco e os 18 anos entre 3 de Janeiro e 14 de Março deste ano, no âmbito do seu relatório anual. Alfabetização Enquete.