Scholz busca ajuda para aprovar as últimas leis antes das eleições – DW – 04/12/2024

O novo foguete Vega-C da Europa foi lançado com sucesso na Guiana Francesa na quinta-feira. Foi o primeiro lançamento do foguete problemático desde um voo fracassado, há dois anos.

Após dias de atrasos, o foguete que transportava o satélite Sentinel-1C para o programa de observação da Terra Copernicus da União Europeia decolou para espaço.

“A pilotagem está tranquila e os parâmetros a bordo estão normais”, disse Jean-Frederic Alasa, Gerente de Operações de Alcance, na sala de controle do Centro Espacial da Guiana, poucos minutos após o início da missão.

Espera-se que o Sentinel-1C expanda o uso de imagens de radar para monitorar o meio ambiente da Terra. Com 12 famílias de satélites Sentinel, o Copernicus é o maior sistema de observação da Terra do mundo, de acordo com os seus criadores, e detém o maior repositório de dados de radar.

O que é Vega-C?

O Vega-C é uma evolução do foguete Vega, que transportou satélites leves ao espaço de 2012 até este outono.

De acordo com o Agência Espacial Europeia (ESA), o novo foguete pode transportar cerca de 800 quilos a mais de carga útil, é mais barato e pode colocar satélites em órbita em diferentes altitudes. No total, o Vega C pode transportar mais de duas toneladas de carga útil.

Em dezembro de 2022, os foguetes Vega foram aterrados após o modelo mais recente falhou dois minutos e meio em sua segunda missão e primeiro voo comercial devido a uma anomalia no motor, destruindo dois satélites de geração de imagens da Terra.

O foguete ficou aterrado por dois anos enquanto o bocal do motor do foguete Zefiro 40 que causou a falha foi redesenhado.

As perspectivas da Europa no espaço

Espera-se que o novo foguete desempenhe um papel fundamental no acesso da Europa ao espaço depois que a invasão em grande escala da Ucrânia por Moscou forçou o bloco a parar de usar veículos russos Soyuz.

Anteriormente, a Europa dependia de versões anteriores do Vega para cargas leves, do Soyuz para cargas médias e do Ariane para cargas pesadas.

Atrasos de quatro anos no lançamento do novo foguete europeu Ariane 6 agravaram o problema, forçando o continente a recorrer a rivais como a SpaceX de Elon Musk.

No entanto, o levantamento pesado Ariane 6 fez um voo inaugural com sucesso em julhoproporcionando algum alívio aos esforços espaciais da Europa.

Quatro lançamentos com Vega-C estão previstos para o próximo ano, seguidos de mais cinco em 2026, segundo a ESA.

dh/kb (AFP, dpa, Reuters)