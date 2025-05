Tela gigante de cinema volta a Brasília com 3 filmes de Fernanda Torres; Open Air

O Open Air Brasil, evento com maior cinema aberto do mundo, vai ocorrer de 3 a 15 de junho. Em Brasília, será colocada uma tela gigante com o tamanho de uma quadra de tênis (325 m²). Na programação, 18 filmes com destaque para a Fernanda Torres, claro, a grandiosa que arrebentou em Hollywood.

As sessões de Os normais, com Fernanda Torres, e Saneamento básico vão ocorrer, assim como com vários outros filmes outros filmes. A pré-venda inicial desta sessão será em 5 de maio (limitada a clientes Nubank). Público em geral poderá adquirir ingresso no dia 7 de maio (na plataforma Sympla).

Na 34ª edição, o Open Air Brasil estará em Salvador em setembro. Já as datas de cariocas e paulistas ficarão para 2026. Mais de 750 mil pessoas já assistiram ao espetáculo cinematográfico.

Mais de 1,5 mil de público diário

Em Brasília, a expectativa é de 1.500 pessoas por dia nas sessões do Open Air. Além da tela vinda da Suíça, com exibição em 4K, o som impactará.

Haverá, ainda, programação intensa de shows e atrações artísticas. Também a céu aberto, em regiões com acesso limitado a cinema, uma dúzia de edições do Cinema Inflável (em caráter gratuito) será espalhada pelo Distrito Federal.

Essa tela inflável mede 60 m², e o evento contará com distribuição gratuita de pipoca. Vinte filmes, por edição, difundirão talentos de cineastas locais, segundo o Correio Braziliense.

Última edição

A última edição do ocorreu em 2023, no Rio de Janeiro, mas o projeto está presente no Brasil há mais de 20 anos.

Nas duas décadas, o evento contou com a audiência de mais de 750 mil pessoas, além de ter exibido mais de 650 filmes.

Ao todo, mais de 140 artistas fizeram apresentações musicais, incluindo Preta Gil, Gloria Groove, Lulu Santos, Marcelo D2 e Buchecha.

Fernanda Torres e suas produções terão lugar especial no Open Air em Brasília, de 3 a 15 de junho, quando uma tela gigante vai transmitir mais de 650 filmes. Foto: Vogue/Open Air Brasil







