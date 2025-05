Veja o carinho de alunos com professor com deficiência; pegam no colo ao entrar na sala; vídeo

O carinho dos alunos por este professor com deficiência deixa o coração quentinho. Eles fazem de tudo por ele e chegam a carregar o mestre no colo quando chega na sala de aula. E olha que ele leciona matemática, matéria que muitos detestam. Um vídeo gravado pela turma não deixa mentir.

Renne Cesar, da Unidade Escolar Antonieta Castelo, em Aldeias Altas, no Maranhão, é aquele tipo de professor favorito. Com a perna esquerda amputada e mobilidade reduzida, ele faz campanha pela inclusão com bom humor.

Sem vitimismo e com respeito ele conquista cada estudante. Nas redes sociais do Renne Cesar, tem vários vídeos mostrando o dia a dia e a atenção dos alunos com ele. Assista abaixo.

Pegam professor no colo

Em um vídeo compartilhado na semana passada, o professor chega na sala de aula e é recebido pelos alunos com muita farra. Um retira os óculos escuros dele, que está com a mão na muleta. Outro pega a mochila e, um terceiro as muletas. Aí, vem a parte mais bonita:

Dois alunos, bem fortes, fazem “cadeirinha” para transportar o professor até a cadeira próxima à mesa dele.

Tudo muito de boa e na maior festa. É tão bacana de se ver e acompanhar essa empatia que as dificuldades ficam bem suavizadas. O nome disso é generosidade!

Redes sociais aplaudem

Nas redes sociais, muitos comentários e aplausos, sobretudo o reconhecimento de que o professor Renne é o querido entre tantos.

A aluna Maysa resumiu: “Nós temos maior cuidado com ele. É o melhor”.

“Parabéns professor, em muitos casos já estariam readaptados ou aposentados”, afirmou uma internauta.

“Como esse cara é respeitado e amado pelos alunos, algo raro nos dias de hoje é lindo de ver e emociona coração”, acrescentou uma seguidora.

Veja o carinho dos alunos pelo professor Renne:

O professor Renne Cesar, com deficiência por causa de uma perna amputada, fez o carinho dos alunos ficar ainda mais intenso. Ele é recebido com atenção e muito cuidado a cada aula. Foto: @rennecesar

Agora o vídeo em que alunos carregam o professor no colo:





