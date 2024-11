Walt Disney concorda em pagar US$ 43,3 milhões para resolver processo de discriminação salarial | Notícias sobre os direitos das mulheres

A Walt Disney concordou em pagar US$ 43,3 milhões para resolver uma ação judicial que alegava que suas funcionárias na Califórnia ganharam US$ 150 milhões menos do que seus colegas homens durante um período de oito anos, disseram os advogados dos demandantes.

Como parte do acordo, a Disney concordou em contratar um economista trabalhista por três anos para analisar a equidade salarial entre funcionários em tempo integral e não sindicalizados da Califórnia, abaixo do nível de vice-presidente, e resolver as diferenças, disseram os três escritórios de advocacia que representam os demandantes em uma declaração na segunda-feira.

A ação foi originalmente movida por LaRonda Rasmussen em 2019, depois que ela soube que seis homens com o mesmo cargo ganhavam substancialmente mais do que ela, incluindo um homem com vários anos menos de experiência, que ganhava US$ 20.000 por ano a mais do que ela.

Cerca de 9.000 funcionárias atuais e ex-funcionárias da empresa de entretenimento eventualmente aderiram ao processo. A Disney tentou impedir a ação coletiva, mas um juiz decidiu em dezembro passado que ela poderia prosseguir, disse na época Andrus Anderson, um dos escritórios de advocacia.

“Parabenizo fortemente a Sra. Rasmussen e as mulheres que moveram este processo de discriminação contra a Disney, uma das maiores empresas de entretenimento do mundo. Eles arriscaram suas carreiras para aumentar a disparidade salarial na Disney”, disse Lori Andrus, sócia da Andrus Anderson, no comunicado de segunda-feira.

“Sempre estivemos comprometidos em pagar nossos funcionários de forma justa e demonstramos esse compromisso ao longo deste caso, e estamos satisfeitos por ter resolvido este assunto”, disse um porta-voz da Disney à Reuters.

O caso também foi apoiado por uma análise dos dados de recursos humanos da Disney de abril de 2015 a dezembro de 2022, que descobriu que as funcionárias da Disney recebiam cerca de 2% menos do que os homens. A análise foi conduzida por David Neumark, professor da Universidade da Califórnia em Irvine e economista trabalhista.

O acordo, que foi apresentado em um tribunal estadual da Califórnia, ainda requer a aprovação de um juiz, segundo os advogados.