Al-Shabab x Al-Hilal Palpites – Onde Assistir, Horário e Escalações 30/11

A seguir, veja todas as informações sobre o duelo, se Neymar vai jogar hoje e os melhores palpites para Al-Shabab x Al-Hilal, especialmente para quem busca palpites no Campeonato Saudita!

Confira os melhores palpites para o confronto entre Al-Shabab x Al-Hilal! As duas equipes se enfrentam pela 12ª rodada do Campeonato Saudita neste sábado, 30 de novembro de 2024, às 14h (horário de Brasília), no Al-Shabab Club Stadium.

As duas equipes se enfrentaram 41 vezes, com ampla vantagem para o Al-Hilal .

A equipe inicia a rodada na quarta posição , com 22 pontos, empatado com o Al-Nassr, terceiro colocado e último integrante do G-3, que assegura vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Ásia.

O Al-Hilal segue sem poder contar com Neymar. Além do atacante brasileiro, o técnico Jorge Jesus terá como desfalque o português Rúben Neves, que também se recupera de lesão, para o jogo do Al-Hilal hoje.

Sua última partida foi pela Liga dos Campeões da Ásia , onde empatou em 1 a 1 com o Al-Sadd fora de casa, perdendo assim a liderança do Grupo Oeste.

O Al-Hilal vem fazendo uma boa temporada, com apenas uma derrota em 20 jogos. No entanto, perdeu a liderança do Campeonato Saudita para o Al-Ittihad após ser derrotado pelo Al-Khaleej por 3 a 2 fora de casa na última rodada.

Por outro lado, o Al-Hilal sofreu sua primeira derrota na temporada na última rodada da competição e vem de um empate na Liga dos Campeões da Ásia. No entanto, o time possui um bom retrospecto contra o Al-Shabab e conta com um elenco superior.

Melhores Mercados para Al-Shabab x Al-Hilal

Além do bom momento, o Al-Shabab marcou em nove das 11 rodadas do Campeonato Saudita. Já o Al-Hilal balançou as redes em todas as suas partidas. Por conta disso, é esperado um confronto com ambas as equipes marcando.

As últimas três partidas do Al-Shabab em casa na competição terminaram com mais de 2,5 gols, o que aumenta a expectativa por um duelo movimentado hoje.