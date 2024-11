Ao vivo, guerra no Médio Oriente: Qatar confirma suspensão dos seus esforços de mediação entre o Hamas e Israel, exigindo “vontade e seriedade”

Toby Helm Political editor



O governo de Keir Starmer está a ser criticado por ter falhado durante mais de quatro meses na nomeação de novos deputados e pares para um importante fórum interparlamentar UE-Reino Unido, à medida que cresce a pressão para uma cooperação mais estreita com o União Europeia após a reeleição de Donald Trump para a Casa Branca.

Hoje em um artigo para o Observador online o eurodeputado e ex-ministro do governo italiano Sandro Gozi, recentemente eleito como o novo presidente da assembleia parlamentar de parceria (PPA) entre o Reino Unido e a UE, composta por 70 membros, e o presidente do Movimento Trabalhista para Europa A deputada Stella Creasy afirma que o fracasso na reconstituição do PPA desde as eleições gerais de julho é uma questão que precisa ser abordada “urgentemente”.

Eles escrevem que desde que o Partido Trabalhista assumiu o cargo, o órgão, criado em 2021 para examinar o funcionamento do Acordo de Comércio e Cooperação pós-Brexit e construir laços de trabalho mais estreitos, não conseguiu funcionar porque o Reino Unido não tomou quaisquer medidas para estabelecer quais 30 parlamentares de Westminster formarão a delegação do país. Uma fonte parlamentar, embora crítica do facto de o governo não ter nomeado novos deputados, sugeriu que uma das razões para o atraso foi um pedido dos conservadores para esperarem até à conclusão da sua eleição de liderança.

Os apelos para que o Reino Unido trabalhe mais estreitamente com a UE em tudo, desde a política externa à defesa e ao comércio – bem como à imigração – têm aumentado desde o impressionante sucesso da reeleição de Trump.

O presidente eleito tem prometeu impor tarifas substanciais sobre todas as importações dos EUA numa medida que poderá prejudicar gravemente uma economia do Reino Unido que já sofre com a perda de acesso ao mercado único da UE em consequência do Brexit. Com Trump também falando de acabar com o financiamento dos EUA à Ucrânia na sua guerra com a Rússia, o governo do Reino Unido encontra-se numa posição de isolamento potencialmente perigoso tanto dos EUA como da UE em questões de importância económica e de segurança.

Neste contexto, diplomatas seniores e deputados trabalhistas querem agora que Starmer acelere os movimentos para se aproximar da UE.

Privadamente, diplomatas e políticos trabalhistas estão surpresos e desesperados pelo facto de muitas dessas nomeações públicas, incluindo novos enviados comerciais, não terem sido nomeadas desde as eleições. Uma fonte importante disse: “Se são todos os problemas do número 10, não sei, mas é bastante surpreendente”. Outro disse: “Eles simplesmente não queriam se concentrar no que estão fazendo com a Europa. Com Trump de volta, isso tem que mudar.”

Peter Ricketts, ex-embaixador do Reino Unido em Paris e um dos principais ex-diplomatas do país, que foi nomeado para o PPA Reino Unido-UE na sua formação, disse esperar que o governo Starmer acelere a construção de laços mais estreitos com Bruxelas.

“Eu afastar-me-ia da abordagem bastante cautelosa e gradual para melhorar as relações com a Europa”, disse ele. “É realmente importante que nos aproximemos e falemos com muito mais regularidade com os franceses, os alemães, os polacos, os italianos.

“Penso que se trata menos de mudar o tratado, o que inevitavelmente levará tempo, e mais de trabalhar em questões de política externa, como a Ucrânia, e de encontrar soluções práticas para questões como a migração.”

Creasy disse ao Observador: “A eleição de Trump mostra os riscos para o Reino Unido de seguir sozinho num mundo incerto. Temos de reconstruir a nossa relação com a Europa como parte da proteção do público contra os choques económicos, de segurança e climáticos que se avizinham.

“No entanto, as estruturas democráticas concebidas para fazer isso não estão em funcionamento, uma vez que o Governo não definiu o que irá substituir a comissão de controlo parlamentar europeu que aboliu ou nomeou pessoas para a Assembleia Parlamentar da UE no Reino Unido. Com tanta coisa em jogo, não podemos perder mais tempo – acertar tem de ser uma prioridade antes de o novo presidente assumir o cargo.”

No seu artigo com Gozi, acrescentam: “Quando o Reino Unido deixou a UE, não abandonou apenas o maior bloco comercial do mundo. Também saiu da sala onde são tomadas decisões que afetam a nossa segurança mútua, o clima e a igualdade. Seja protegendo o futuro da Ucrânia, de Israel ou da Palestina, gerindo a necessidade de transição das nossas economias ou o desafio da migração, ambos estão agora mais pobres devido a esta ruptura. O último governo do Reino Unido considerou o Brexit uma permissão para isolar, construindo novas barreiras comerciais nas suas fronteiras em nome da Grã-Bretanha Global.

“O novo governo deixou claro que dá prioridade à colaboração com os seus vizinhos e não às queixas do passado. Os acontecimentos desta semana significam que a definição do que isso significa na prática deve agora ser acelerada.”