Cooperação entre Detran e Polícia Militar fortalece segurança viária com entrega de equipamentos para batalhões em todo o Acre

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) e a Polícia Militar do Estado (PMAC) têm aprimorado, por meio de termo de cooperação, a infraestrutura de oito batalhões na capital, Rio Branco, e no interior. Nesta quarta-feira, 9, equipamentos destinados inclusive aos municípios de difícil acesso, como Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Jordão e Santa Rosa, foram entregues.

São etilômetros, bebedouros, refrigeradores, fogões e colchões, que vão melhorar as condições de trabalho dos policiais militares e, consequentemente, fortalecer as atividades voltadas para a segurança no trânsito.

A melhoria nos batalhões reflete diretamente na qualidade dos serviços prestados e proporciona maior conforto e condições adequadas para os profissionais. Esse investimento é parte de um esforço contínuo do governo estadual para promover a segurança pública e o bem-estar dos cidadãos acreanos.

“Oferecer melhores condições de trabalho também auxilia na prevenção de acidentes e mortes no trânsito. É importante dizer que a nossa parceria com o Detran vai além disso, desses materiais físicos. Ela também permite que os nossos agentes passem por capacitações, em que aprimoram seus conhecimentos. Exemplo disso ocorre agora, com o 2º Curso de Trânsito de Aplicado, iniciado este mês para mais de 40 alunos de todo o estado”, destacou a diretora de Logística e Patrimônio da PMAC, coronel Ellen Pontes.

A iniciativa também demonstra a preocupação do governo do Acre em atender de forma equitativa todas as regiões do estado, reconhecendo as particularidades e desafios enfrentados em cada local. De acordo com a comandante do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), tenente-coronel Eliana Maia, ao fortalecer a presença e a capacidade operacional da Polícia Militar, a iniciativa garante uma resposta mais eficaz às demandas e maior sensação de segurança entre a população.

“Graças essa parceria entre o Detran e a Polícia Militar, estamos conseguindo estruturar os quartéis tanto aqui em Rio Branco como no interior. Já foram feitas entregas em outras oportunidades, e hoje a gente dá continuidade. Isso tende a melhorar ainda mais o nosso trabalho”, avaliou.

O convênio exemplifica a importância da cooperação interinstitucional na busca por soluções que beneficiem a sociedade como um todo, especialmente em regiões que historicamente enfrentam dificuldades logísticas e de infraestrutura.

“O nosso objetivo maior, com certeza, é preservar vidas no trânsito e tirar de circulação pessoas que ainda insistem na prática de beber e dirigir. Com a entrega desses materiais, a gente dá ainda mais suporte para os policiais militares atuarem. Já foi dito, e eu reforço, que o nosso compromisso não se dá apenas com esses equipamentos, mas também na formação dos nossos agentes fiscalizadores”, disse a presidente do Detran, Taynara Martins.

