Governo boliviano acusa Morales de encenar tentativa de assassinato | Notícias de política

O governo boliviano acusou, segunda-feira, 28 de outubro, o ex-presidente Evo Morales de ter “encenado” a tentativa de assassinato de que disse ter sido vítima no domingo, garantindo que o incidente ocorreu depois de ter tentado escapar ao controlo policial. “Senhor Morales, ninguém acredita na sua história, mas o senhor terá que responder perante a justiça boliviana por tentativa de homicídio” contra um membro da polícia, disse o ministro do Interior, Eduardo del Castillo, em entrevista coletiva.

O ex-presidente (2006-2019) denunciou, em vídeo no domingo, ter sido vítima de um ataque com arma de fogo a bordo do veículo em que viajava na região do Chapare, centro do país: “Agentes de elite do Estado boliviano tentaram me assassinar. » Segundo ele, o carro recebeu quatorze buracos de bala e seu motorista ficou ferido, enquanto se dirigia ao seu programa semanal na rádio Kawsachun Coca, em Cochabamba, seu reduto. Num vídeo transmitido pela rádio, vemos três buracos no para-brisa de uma van em que o senhor Morales está no banco do passageiro. O motorista tem sangue na cabeça e uma mulher manda ele “se apresse”.

Mas del Castillo apresentou outra versão do incidente, explicando que, como parte da luta contra o tráfico de drogas no Chapare, uma das principais áreas produtoras de coca do país, foram criados postos de controle. De acordo com sua versão dos acontecimentos, a polícia estacionada em um deles sinalizou para um dos veículos da comitiva de Morales diminuir a velocidade, mas o motorista ignorou a ordem. “Em vez de desacelerar, eles aceleraram, sacaram armas (…) e tiro »declarou o senhor del Castillo, especificando que um policial ficou ferido, atropelado por um dos veículos.

O presidente boliviano, Luis Arce, condenou o ataque no domingo e disse que havia ordenado “uma investigação imediata e completa para esclarecer o incidente”. Seu vice-ministro responsável pela segurança, Roberto Rios, já havia esclarecido que as autoridades estudavam a possibilidade de se tratar de um “auto-ataque”.

Morales diz que é vítima de “perseguição judicial”

Morales quer concorrer nas eleições presidenciais de agosto de 2025 contra Arce, seu ex-aliado e agora rival. Insistindo na sua versão dos factos, Evo Morales exigiu na segunda-feira a demissão dos ministros do Interior e da Defesa. “Se Luis Arce não deu a ordem para nos matar, ele deveria imediatamente demitir e processar seus ministros de defesa e de governo (interior)Edmundo Novillo e Eduardo Del Castillo »ele escreveu em X.

O antigo chefe de Estado quer concorrer à presidência apesar de uma sentença que o desqualifica, mas também enquanto é alvo de uma investigação por “violação, tráfico e tráfico de seres humanos” devido a uma relação que alegadamente teve com uma mulher de 15 anos. velha, com quem teve uma filha em 2016. Seus advogados afirmam que o caso já foi analisado e encerrado em 2020. O ex-líder diz ser vítima de “perseguição judicial” orquestrada pelo governo de Luis Arce, seu ex-ministro da economia.

Em apoio, desde 14 de outubro, apoiantes do primeiro indígena a governar a Bolívia bloquearam as principais estradas do país. Os confrontos com a polícia deixaram quatorze policiais feridos e quarenta e quatro civis presos, segundo o governo. No total, foram reportadas mais de vinte barragens, a maioria delas no estado de Cochabamba. Estes bloqueios de estradas agravaram a escassez de combustível e levaram a longas filas de veículos nas cidades. Os preços dos produtos básicos também dispararam nos mercados.

