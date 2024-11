Em ação social da Igreja Batista do Bosque, governo do Acre leva serviços essenciais à comunidade

Vinicius Charife



O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração, e Secretaria de Estado de Educação e Cultura, promove neste domingo, 1º de dezembro, o maior concurso público já promovido para a pasta da educação. Com 46 mil candidatos inscritos, o certame oferece 3.000 vagas para cargos de níveis médio e superior, abrangendo todas as regiões do estado.

Mais de 46 mil candidatos realizam a prova neste domingo, 1º. (Foto: Mardilson Gomes/SEE)

O certame, organizado pelo Instituto Nosso Rumo, tem como objetivo o fortalecimento da rede pública de ensino. Entre as vagas oferecidas, estão cargos de Apoio Administrativo Educacional, destinado a candidatos com nível médio, e para professores em áreas como Matemática, Biologia, Educação Física e, pela primeira vez na história, vagas específicas para a Educação Especial. Para os cargos de nível médio, a remuneração inicial é de R$ 1.941,51, acrescida de R$ 420 de auxílio-alimentação. Já para os professores, o salário inicial chega a R$ 3.850,21, somando o mesmo benefício.

As provas serão aplicadas simultaneamente em diversas cidades do estado, incluindo Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasiléia e Tarauacá, seguindo o horário oficial da capital. Os candidatos devem verificar seus locais de prova no site oficial do concurso (https://www.nossorumo.org.br) e comparecer portando documento de identificação com foto e caneta esferográfica de corpo transparente azul ou preta.

O volume de inscritos reflete a relevância do concurso público, com 46 mil pessoas disputando as vagas para integrar a educação acreana. Anunciado ainda em 2023, o concurso é uma das iniciativas da gestão Gladson Cameli para reforçar o compromisso com uma educação pública de qualidade. O secretário de Educação e Cultura, Aberson Carvalho, destacou a importância do processo: “Este concurso marca um novo capítulo para a educação do Acre. Estamos empenhados em garantir que nossas escolas contem com profissionais qualificados, que tenham uma visão comprometida com o futuro de nossos estudantes.”

Os candidatos devem seguir com atenção as orientações do edital, sendo obrigatório apresentar um documento de identidade original com foto, como RG, CNH ou passaporte, para ter acesso ao local de realização do exame. Documentos digitais, cópias ou protocolos não serão aceitos.

É necessário, também, levar uma caneta com corpo transparente nas cores azul ou preta, além de uma garrafa de água transparente e sem rótulo. Os candidatos poderão retirar o caderno de questões, mas somente após permanecerem na sala por, no mínimo, duas horas.

